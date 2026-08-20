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«Т Плюс» заменила теплосети на пяти участках в Новокуйбышевске

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Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова и директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов провели выездное совещание по подготовке городских коммуникаций к предстоящей зиме.

Глава Новокуйбышевска Виктория Каткова и директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов провели выездное совещание по подготовке городских коммуникаций к предстоящей зиме. Участники встречи посетили объекты реконструкции тепловых сетей на улице Дзержинского и на проспекте Победы.

До конца лета в Новокуйбышевске будут обновлены тепловые сети по девяти адресам. Так, на улице Дзержинского выполнены земляные работы, демонтированы трубопроводы, уложено железобетонное основание и ведётся укладка новой сети. На проспекте Победы теплотрасса полностью заменена, энергетики уже благоустраивают территорию. В общей сложности из девяти объектов работы завершены на пяти участках.

«В ходе поездки я уделила основное внимание ходу перекладки, обеспечению мер безопасности, а также взаимодействию энергетиков с управляющими компаниями. Хотелось бы отметить положительную динамику в работах на ключевых объектах. Уверена, что все мероприятия будут выполнены в установленный нормативный срок. Призываю горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с обязательной подготовкой города к зиме», – отметила Виктория Каткова.

«Мы отмечаем снижение повреждаемости на теплосетях Новокуйбышевска. С начала года мы выявили на 10% меньше дефектов, чем за аналогичный период прошлого года. Это означает, что мы верно выбираем участки для замены и качественно выполняем эту работу», – подчеркнул Марат Феткуллов.  

Всего в ходе ремонтной кампании в Новокуйбышевске «Т Плюс» заменит 5,4 километра тепловых сетей. В планах энергетиков завершить основные строительно-монтажные работы на всех объектах перекладки до конца сентября.

 

Фото:   пресс-служба  «Т Плюс»

Теги: Самара Т ПЛЮС

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