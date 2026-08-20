В Новокуйбышевске сотрудники ГАИ СО встретились с водителями скорой медицинской помощи.

Сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Новокуйбышевску провели профилактическую беседу с водительским составом станции скорой медицинской помощи.

Полицейские напомнили водителям специального транспорта о соблюдении Правил дорожного движения при выполнении служебных задач. Особое внимание уделили выбору безопасной скорости, правилам маневрирования и порядку использования специальных световых и звуковых сигналов.

Также участникам встречи разъяснили ответственность за нарушения правил дорожного движения и разобрали возникающие в работе спорные дорожные ситуации. Водители смогли задать сотрудникам Госавтоинспекции интересующие вопросы и получить необходимые разъяснения.

Сотрудники полиции отметили, что соблюдение требований безопасности водителями спецтранспорта позволяет снизить риск дорожно-транспортных происшествий и обеспечить своевременное прибытие бригад скорой медицинской помощи к гражданам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области