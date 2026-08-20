Полицейские региона познакомили ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, с особенностями службы в органах внутренних дел

Для подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, провели познавательную экскурсию по Межмуниципальному управлению МВД России «Сызранское». Мероприятие состоялось при участии куратора главы городского округа Сызрань.

В ходе экскурсии ребята познакомились с работой различных служб и подразделений органов внутренних дел.

Они посетили экспертов криминалистов, побывали в музее Управления.

Сотрудники полиции подробно рассказывали о своих служебных обязанностях, делились историями из профессиональной практики и объясняли, что побудило их выбрать эту непростую, но важную профессию.

Особый интерес у ребят вызвала встреча с сотрудниками кинологического отделения и служебно разыскной собакой по кличке Габби,

Полицейские продемонстрировали основы обращения с питомцем и элементы дрессировки.

Участники экскурсии получили уникальную возможность не только понаблюдать за работой кинолога, но и погладить собаку, а также сделать совместное фото.

Завершающим и особенно важным этапом мероприятия стал доверительный разговор ребят с начальником Межмуниципального управления МВД России «Сызранское», который выступает одним из наставников подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В ходе беседы юные гости поделились своими впечатлениями от экскурсии, задали волнующие их вопросы и получили на них развёрнутые и понятные ответы.

Экскурсия стала частью системной профилактической работы с несовершеннолетними и помогла сформировать у подростков уважительное отношение к службе в полиции.

Ребята смогли по новому взглянуть на деятельность органов внутренних дел - как на серьёзную, ответственную работу, где важны самоотдача и стремление помогать людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области .

ГФото: У МВД России по Самарской области