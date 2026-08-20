В Сызрани сотрудники транспортной полиции провели мониторинг общественного мнения

В августе текущего года на территории оперативного обслуживания Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте проводился опрос пассажиров, направленный на оценку обеспечения уровня правопорядка и безопасности на железнодорожных объектах.

В организации и проведении опроса на железнодорожном вокзале станции Сызрань-1 и в поездах, находящихся в пути следования, приняла участие председатель Общественного совета при Сызранском ЛО МВД России на транспорте Любовь Горина.

Респондентам было предложено пройти анонимное анкетирование, оценить уровень защищенности пассажиров во время нахождения на объектах железнодорожного транспорта, выразить степень доверия сотрудникам транспортной полиции, а также оценить их работу.

В акции приняли участие 50 человек в возрасте от 18 лет.

В целом результаты исследования показали положительную оценку гражданами деятельности органов внутренних дел на транспорте. Большинство опрошенных граждан относятся к сотрудникам полиции на транспорте доверительно. Пассажиры чувствуют себя защищенными на объектах железнодорожного транспорта, а также готовы оказать содействие сотрудникам транспортной полиции.

Безопасность пассажиров в зоне оперативного обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте организована на должном уровне.

Общественное мнение является важным критерием оценки деятельности российской полиции. Полученные в ходе мониторинга сведения в ближайшее время будут тщательно изучены, проанализированы и использованы в работе транспортной полиции, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте