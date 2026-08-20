Для 136 жителей поселка Высотино Хворостянского района возведен новый ФАП

За счет средств областного бюджета в поселке Высотино Хворостянского района возведен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт.

Для 136 жителей поселка созданы комфортные условия оказания первичной медицинской помощи.

«Новый ФАП – это современное здание с новым оборудованием. Теперь жители получают помощь в достойных условиях. Мы видим, что население активно и охотно идёт на приёмы, стали ответственнее относиться к диспансеризации. Приближение медицинской помощи к людям даёт реальный результат», – отметил главный врач Хворостянской центральной районной больницы Николай Кузьмин.

В ближайшее время планируется оснащение ФАПа служебным автомобилем для более оперативной работы и выездов к пациентам.

Модернизация первичного звена здравоохранения – важное направление национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в этом году будут возведены 26 ФАПов, 2 поликлинических отделения, 1 офис врача общей практики и 1 врачебная амбулатория.

Фото: минздрав СО