Прототип пульсоксиметра СамГМУ успешно прошел полевые испытания в горах Домбая

Разработанный в Институте инновационного развития Самарского государственного медицинского университета прототип пульсоксиметра успешно прошел полевые испытания в горах Домбая. Во время горной экспедиции необходимо было проверить, как устройство работает в реальных условиях, оценить точность в измерениях частоты пульса и сатурации и сравнить показания прототипа с эталонным прибором.

Разработанный в СамГМУ пульсоксиметр с Bluetooth-модулем позволяет оценивать частоту пульса и сатурацию (содержание кислорода в крови) и дистанционно передавать данные врачу в мобильное приложение с аналитикой измерений.

В экспедицию взяли два пульсоксиметра — эталонный и прототип, созданный командой ИИР СамГМУ. Измерения проводили параллельно на одних и тех же участниках и в одинаковых условиях: утром, в обед и перед сном на разных высотах. Прототип продемонстрировал отличную работу и отслеживал показатели здоровья на протяжении всего похода.

Сейчас команде предстоит сравнить результаты измерений и оценить расхождение по сатурации и пульсу на всем диапазоне высот. Результаты позволят уточнить алгоритм работы устройства. Следующим этапом станет анализ полученных данных, поиск отклонений и дальнейшая доработка прототипа.

Первый функциональный прототип пулькоксиметра прошел успешную апробацию в Клиниках СамГМУ в 2025 году. Он продемонстрировал результаты измерений жизненно важных параметров, которые сопоставимы с показателями портативных и стационарных эталонов. В новую версию прототипа внесен ряд доработок: прибору придали вид, отвечающий современным тенденциям в дизайне, лицевую панель выполнили из стекла, чтобы исключить царапины в процессе использования. Также теперь прибор включается автоматически при размещении на пальце, кнопка на лицевой панели прибора спрятана и сделана сенсорной. Кроме того, первый прототип пульсоксиметра работал на батарейках, а новая версия - на аккумуляторе.

Разработка СамГМУ позволит проводить длительный, непрерывный амбулаторный дистанционный мониторинг пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями и острыми инфекционными заболеваниями, сопровождающимися дыхательной недостаточностью.

Также пульсоксиметр поможет оценивать жизненно важные показатели здоровья и передавать данные по беспроводным каналам связи при проведении профилактических мероприятий: периодических медицинских осмотров, диспансеризации и диспансерного наблюдения, особенно в условиях дефицита медицинских кадров и для жителей отдаленных районов.

На данный момент команда занимается регистрацией прибора, серийный выпуск планируется в следующем году.

СамГМУ развивает собственную серию телемедицинских цифровых устройств с дистанционной передачей данных. В Центре серийного производства университета уже налажен серийный выпуск тонометров и стетофонендоскопов разработки СамГМУ.

Фото предоставлено пресс-службой СамГМУ