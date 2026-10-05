В Самаре прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню учителя

В Самарском академическом театре оперы и балета собрались педагогические работники со всего региона.

Обратилась к участникам мероприятия и зачитала поздравительный адрес губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева заместитель председателя Правительства Самарской области Регина Воробьева: «Ваша профессия по праву считается одной из самых востребованных в обществе. Педагог помогает своим ученикам получить необходимые знания и навыки, воспитывает в каждом ребенке личность, вдохновляет на высокие достижения».

«Дорогие коллеги, каждый из вас прошел путь от первого звонка - до больших побед, до результатов. Мы гордимся каждым из вас, каждым педагогическим коллективом. Я желаю вам благополучия, семейного тепла и, конечно, еще больших достижений в вашем профессиональном деле. С праздником!», - сказала Регина Воробьева.

На торжественной церемонии ведомственным знаком отличия Минпросвещения РФ «Отличник просвещения» награждены четверо педагогов из Самары и Тольятти:

Антипова Жанна Васильевна, учитель биологии самарской гимназии №133;

Ахмерова Эльмира Рашитовна, учитель химии и географии тольяттинской школы №79;

Пичкурова Ольга Николаевна, заведующий самарского детского сада № 283;

Семенов Алексей Иванович, учитель физкультуры, советник директора тольяттинской школы №31.

«Главная наша мотивация в работе – это ученики. Каждый из них уникален и неповторим, и важно рассмотреть их сильные стороны. Как учитель биологии, могу сказать, что многие ребята выбирают в качестве профессионального направления биологию, медицину, и для них сегодня в школах создаются все условия, чтобы предметы естественно-научного цикла они могли изучать углубленно», - сказала Жанна Антипова.

Почетного звания «Народный учитель Самарской области» удостоена Титова Марина Ивановна, учитель начальных классов школы №2 п.г.т. Усть-Кинельский.

«В августе 1987 года я пришла работать в школу, и продолжаю учить ребят уже почти 40 лет. За эти годы окончили школу много моих выпускников, которыми я горжусь. И многие их успехи – это заслуга моих коллег. Весь наш педколлектив - работоспособный, творческий, воодушевленный», - поделилась Марина Титова.

Почетным званием Самарской области «Заслуженный учитель Самарской области» награждены двое педагогов:

Лисицина Татьяна Васильевна, учитель начальных классов школы №3 с.Кинель-Черкассы;

Образкова Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы школы с. Тимашево.

Еще трое педагогов награждены Почетным званием «Заслуженный работник образования Самарской области»:

Воротынцева Людмила Анатольевна, директор школы с. Зуевка;

Иванова Елена Евгеньевна, преподаватель Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н. Носцовой;

Первухина Елена Владимировна, директор Чапаевского химико-технологического техникума.

Почётный знак Губернатора Самарской области «За служение людям» вручен педагогическим коллективам Самарского колледжа сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина и школы села Ягодное.

Кроме того, подведены итоги конкурса педагогических династий Самарской области. В этом году в нем приняли участие 15 династий. Победителем признана семья Сафроновых, которая трудится в школе села Русская Селитьба Красноярского района. Общий педагогический стаж 4 поколений и 8 членов династии - 190 лет. Награду для семьи Сафроновых - 500 тысяч рублей - впервые предоставил благотворительный фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова.

«Для учителей из профессиональных династий профессия — и личное призвание, и наследие. Мы в «Эмпатии» уверены, что бережное отношение к семейной истории и общему делу важно поддерживать, и рады поддержать инициативу Министерства образования Самарской области. Хочется, чтобы педагогические династии продолжались и больше увлечённых и талантливых учителей вслед за своими родными приходили в школы!», — отметили в фонде.

фото: газета "Образование - Самарский регион»