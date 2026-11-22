Российский писатель, сценарист, автор сказок о Хоме и Суслике Альберт Иванов скончался на 89-м году жизни. Об этом 22 ноября сообщили в его окружении.

«К сожалению, Альберта больше нет с нами», — сказала собеседница «РИА Новости».

Уточняется, что писатель ушел из жизни 21 ноября. По имеющейся информации, причиной смерти стали проблемы с сердцем. По словам члена его семьи, во вторник, 17 ноября, писатель плохо себя почувствовал, его увезли в реанимацию, но в субботу ночью у Иванова произошел приступ, и он скончался.

Также в кругу сценариста сообщили, что, скорее всего, его похоронят на Хованском кладбище в Москве.

«После того как простимся с ним, его похоронят на Хованском кладбище. Союз писателей России ведет переговоры, но, скорее всего, там», — сказала женщина.

Персонажей Хому и Суслика Иванов придумал в 1975 году. Герои его сказок постоянно ссорились и мирились, оказывались в забавных переделках, но неизменно находили выход из ситуаций. По произведениям автора снято несколько советских мультфильмов, среди которых «Приключения Хомы», «Страшная история», «Хитрая ворона», «Раз — горох, два — горох» и «Клетка». Также Иванов писал сценарии для кино, например «Три дня в Москве», «Семь стариков и одна девушка» и «Свистать всех наверх!».