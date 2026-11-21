Знать алгоритм «отойти от окон» — половина дела. Вторая половина — знать, где в вашем районе укрытие и каквас предупредят. С середины 2026 года город закрыл главный пробел: списки укрытий опубликованы по всем девяти районам (весной из перечней выпадали отдельные районы, к июню их дополнили). Теперь задача читателя — найти свой адрес заранее, а не во время тревоги. Эта статья собирает систему в целом. Данные — на 21 ноября 2026 года.

Как работает оповещение в Самарской области

Сирены: сигнал «Внимание всем!»

Основной канал оповещения — электросирены и громкоговорители на крышах зданий и в районах. Звучание сирен (2–3 минуты) означает сигнал «Внимание всем!» — это призыв включить телевизор, радио или открыть официальные источники: сам по себе звук сирены не сообщает, какая угроза.

В Самарской области сирены включаются:

при реальной угрозе — ракетная опасность объявлялась в регионе не раз: в апреле (впервые), 10 сентября и 19 ноября 2026 года

— ракетная опасность объявлялась в регионе не раз: в апреле (впервые), 10 сентября и 19 ноября 2026 года планово — проверки систем оповещения проходят с предварительным анонсом (последняя — 4 марта 2026 года, с 10:40 до 11:00); при проверке жителей просят сохранять спокойствие.

Дополнительно информацию доводит губернатор и региональные экстренные каналы: при объявлении опасности глава региона публикует официальные рекомендации — «укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, не подходите к окнам».

Что делать по сигналу

Включите официальные источники: портал правительства области, региональные экстренные каналы и СМИ — чтобы понять характер угрозы. Спуститесь в укрытие: подвал, подземный паркинг, защитное сооружение ГО. В районах, где проходят линии метро, укрытием могут служить и станции. Если укрытия нет — нижний этаж, комната без окон между несущими стенами (ванная, коридор), вдали от окон. Перед выходом из квартиры: перекройте газ и воду, выключите электроприборы, погасите огонь в печи (если топили), возьмите документы, телефон, аптечку и запас воды. Лифтом не пользоваться. Сигнал застал на улице или в транспорте — не пытайтесь попасть домой: укройтесь там, где застиг (подземный переход, паркинг).

Оповещение «отбой опасности» звучит после угрозы — до этого сигнала из укрытия не выходить.

Списки укрытий: где смотреть по каждому району

По данным мэрии, в Самаре больше 4 000 заглублённых помещений, способных вместить всё население города. Единой интерактивной карты, как в Тольятти, в Самаре пока нет — списки опубликованы по районам отдельно на сайтах администраций.

Быстрый путь — сводные подборки СМИ (собрали все районы в одном месте):

Официальные источники по районам:

Район Где опубликован список Ленинский Страница «Гражданская защита» на сайте администрации: PDF со списком укрытий + телефон дежурного «Безопасного города» 8 (846) 200-00-51 samadm.ru Промышленный PDF «Места возможного укрытия населения» на сайте администрации района promadm.ru Советский Раздел «Информирование по ГО и ЧС» на сайте администрации (телефон для обращений 8 (846) 262-79-35) sovadmsamara.ru Кировский Страница «Для населения»: алгоритм действий и пояснения по заглублённым помещениям admkir63.ru Самарский Перепечатка официального перечня с адресами и организациями-хранителями ключей — в материале АиФ-Самара samara.aif.ru Октябрьский Список с указанием станций метро «Российская» и «Алабинская» + подземные паркинги 63.ru Железнодорожный, Красноглинский, Куйбышевский Входят в сводную подборку 63.ru по всем районам 63.ru

Если по вашему району сайт администрации «молчит» или ссылка битая (такое уже случалось с Кировским весной 2026 года), рабочий запасной путь — запрос в администрацию района через Госуслуги («прошу сообщить перечень защитных сооружений ГО в районе моего проживания») или уточнение у своей УК.

Что считается укрытием — и что нет

По нормам ГО укрытиями считаются специально оборудованные убежища и противорадиационные укрытия; при их отсутствии — подвалы с двумя выходами и вентиляцией, подземные переходы, паркинги, тоннели, цокольные этажи капитальных зданий, станции метро. Не подходят: чердаки, мансарды, лёгкие навесы, киоски, летние веранды, помещения с большими стеклянными поверхностями.

Важный нюанс формулировок, который стоит знать заранее: в памятке Кировского района уточняется, что заглублённые помещения по ГОСТ Р 42.4.03 формально не относятся к защитным сооружениям ГО — это «места укрытия» (приспособленные подвалы и паркинги), а не сертифицированные убежища с фильтровентиляцией. Практический вывод для читателя: пользоваться такими подвалами можно и нужно — во время тревоги лучший укрытием становится ближайшее заглублённое помещение, а не «идеальное» в трёх километрах. Но рассчитывать на оснащение убежища (вентиляцию, запас воды, нары) не стоит — приходите со своей водой и зарядкой.

Ключи: почему стоит решить этот вопрос сегодня

Большинство позиций в списках — подвалы многоквартирных домов, и ключи от них хранятся в УК, ТСЖ и у старших по дому. В списках Самарского района к каждому адресу указана организация-хранитель. Практическая рекомендация: разово уточните у своей УК, кто держит ключ от подвала и как его получить при тревоге — днём это пятиминутный вопрос, ночью при сиренах дозвониться в УК гораздо сложнее.

Жителям частного сектора в перечнях дают чёткую инструкцию: укрываться в своих погребах и подвалах, а при их отсутствии — в подвалах ближайших многоквартирных домов. Требование к подвалу в частном доме: два выхода, вентиляция.

Подготовка квартиры заранее: 15 минут и три вещи

Определите место в квартире: комната без окон между несущими стенами или ванная; заклейте окна крест-накрест скотчем (снижает разлёт осколков) Просчитайте маршрут: до ближайшего укрытия — по времени пешком, не по карте «как до продуктов». Время в пути лучше знать в минутах, а не в «примерно рядом». Соберите «тревожный набор»: документы, телефон и пауэрбанк, аптечка, вода (2–3 литра на человека), заряженный фонарик. По правилам ГО средства индивидуальной защиты и документы держите при себе на случай тревоги

Частые вопросы

«Сирены воют, но официального объявления нет — что это?» Либо плановая проверка (у неё всегда есть анонс — сверяйтесь с городскими СМИ), либо начало объявления угрозы, которое ещё не дошло до публичного канала. Действуйте по алгоритму: укрытие, затем уточнение по официальным источникам

«Отбой объявили, но я не уверен, что опасность кончилась» Ориентируйтесь на официальное объявление отбоя от властей области, а не на тишину: перерывы между сериями ударов измеряются десятками минут.

«У меня частный дом за городом — идти некуда» Ваше укрытие — подвал или внутренняя комната без окон. Требования к подвалу как к месту укрытия: два выхода, вентиляция. И заранее уберите от окон на верхних этажах всё, что может стать осколками при повреждении.

«Подвал моего дома не в списке — это нормально?» Да: перечни районов составлены по заглублённым помещениям, готовым к использованию, но список не обязан покрывать каждый дом. Если подвала нет в перечне, вопрос «кто хранит ключ и можно ли пользоваться» всё равно стоит уточнить у УК — в тревоге подвал вашего дома остаётся ближайшим укрытием, как бы он ни был формально классифицирован.

«Метро — считается ли укрытием?» Да: станции метро перечислены в списках районов (в Октябрьском — «Российская» и «Алабинская»). Платформы и переходы — заглублённые капитальные сооружения