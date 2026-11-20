У владельца частного дома всего два «своих» налога: на имущество (за сам дом и зарегистрированные постройки) и земельный (за участок). Но вокруг них — целый слой вычетов и льгот, о которых ФНС применяет не всегда автоматически: вычет 50 кв. м, освобождение одной хозпостройки, льготы многодетным и региональное 100%-е освобождение в Самаре. Плюс НДФЛ: вычет на строительство и налог с продажи. Разбираем всё по порядку.

Сначала срочное: налог за 2025 год платим до 1 декабря

1 декабря 2026 года (вторник, без переноса) — срок уплаты налога на имущество, земельного и транспортного налогов за 2025 год. Уведомление должно было прийти не позднее 1 ноября — проверьте личный кабинет налогоплательщика (или почту): неуплаченный налог со 2 декабря начинает обрастать пенями, а с 2025 года ФНС взыскивает долги граждан без суда. Налог за 2026 год, соответственно, платим до 1 декабря 2027-го. С 1 января 2027 года меняется порядок переноса сроков — при переиздании карточки в 2027-м это учесть.

Налог на имущество: как считается налог за дом

База — кадастровая стоимость дома на 1 января налогового периода. Ставка для жилого дома в Самаре — 0,3%; муниципалитеты могут устанавливать свои ставки в пределах базы НК, для «прочих объектов» (нежилые строения, гаражи сверх льготных категорий) — до 0,5%, для дорогих объектов от 300 млн ₽ — 2,5%.

Главный вычет — 50 квадратных метров. Налог начисляется не на весь дом, а на кадастровую стоимость минус стоимость 50 кв. м площади. Если дом меньше 50 кв. м — налоговая база нулевая, налог не начисляется вовсе. Вычет применяют на весь объект, независимо от числа собственников.

Пример расчёта. Дом 120 кв. м, кадастровая стоимость 6 млн ₽. Квадратный метр стоит 50 000 ₽, вычет — 2,5 млн ₽ (50 кв. м). База — 3,5 млн ₽. Налог: 3 500 000 × 0,3% = 10 500 ₽ в год.

Важно про хозпостройки: освобождается от налога одна хозяйственная постройка площадью до 50 кв. м на участке для ЛПХ, ИЖС, садоводства или огородничества — льгота применяется автоматически. Но вторая баня, гараж и сарай такого же размера уже облагаются по ставке до 0,3% (в Самаре хозпостройки до 50 кв. м входят в «жилищную» строку ставок).

Если кадастровая стоимость завышена (а после очередной переоценки это частая история) — её можно оспорить: комиссия Росреестра или суд. Снижение КС уменьшает и налог на имущество, и земельный налог — иногда на десятки процентов.

Земельный налог: 0,3% за «свою» землю

Для участков под ИЖС, ЛПХ и садоводство ставка — 0,3% от кадастровой стоимости (муниципалитеты могут снижать её до нуля, но не повышать выше 0,3% для этих категорий; для «прочих» участков — до 1,5%). Конкретную ставку вашего муниципалитета удобно проверить в справочнике ФНС «Ставки и льготы по имущественным налогам». Уплата — в ту же дату 1 декабря.

Льготы: федеральные и самарские

Федеральный уровень (ст. 407 НК РФ):

Кто Что даёт Нюансы Пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, ветераны боевых действий Освобождение от налога на один объект каждого вида: дом, квартира, гараж, хозпостройка до 50 кв. м Автоматически (беззаявительный порядок) Многодетные (3+ детей) Дополнительный вычет: +7 кв. м дома на каждого ребёнка, +5 кв. м квартиры Применяется к одному объекту каждого вида; с налогов за 2026 год действует до 23 лет ребёнка-очника; скидка полагается каждомуродителю Многодетные Вычет 6 соток (600 кв. м) по земельному налогу На один участок Владельцы домов до 50 кв. м Налоговая база = 0 Автоматически

Пример для семьи с тремя детьми: дом 80 кв. м — налог считается с площади 80 − 50 − (3 × 7) = 9 кв. м.

Самарская область — щедрее федерального: в городском округе Самара многодетные семьи с тремя и более детьми до 18 лет полностью освобождаются (100%) от налога на имущество за жилой дом, часть дома, гараж и машино-место. Это выше федеральной нормы «+7 кв. м» — но льгота действует в рамках конкретного муниципалитета, поэтому в Тольятти, Сызрани и районах её параметры нужно проверять отдельно. Заодно напомним: в области один из родителей многодетной семьи освобождён от транспортного налога (легковой автомобиль до 110 л.с.).

Куда идти за льготой: большинство федеральных льгот применяются автоматически — ФНС сверяет данные с СФР, Росреестром и соцзащитой. Но региональные льготы (включая 100%-е освобождение многодетным в Самаре) оформляются заявлением: через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или лично в инспекцию. Если льгота не применилась — проверьте в личном кабинете, есть ли у ФНС данные о вашем статусе многодетности.

НДФЛ: вычет на строительство дома — до 260 000 ₽ возврата

Стройка даёт право на имущественный вычет — и это часто самая крупная льгота, о которой забывают: лимит расходов 2 млн ₽, возврат 13% — до 260 000 ₽ (при налоговой ставке 13%; с прогрессивной шкалой сумма возврата зависит от вашей ставки). Плюс вычет по ипотечным процентам — до 3 млн ₽ расходов, возврат до 390 000 ₽.

Что включается в вычет: покупка участка под ИЖС (после регистрации дома), недостроенный дом (если указан в договоре купли-продажи участка), проект и смета, строительные и отделочные материалы, работы по стройке и отделке, подключение к инженерным сетям — электричество, газ, вода, канализация. То есть расходы из наших карточек «Догазификация» и «Электричество в частном доме» частично возвращаются государством.

Что НЕ включается: забор, ворота, дорожки, ландшафт, отдельно стоящие баня и гараж, мебель и техника, ремонт готового жилья, расходы, оплаченные маткапиталом или работодателем.

Ключевые условия:

дом — жилой , зарегистрирован в ЕГРН (недострой и садовый домик «как есть» не подходят; садовый дом, признанный жилым, — подходит);

, зарегистрирован в ЕГРН (недострой и садовый домик «как есть» не подходят; садовый дом, признанный жилым, — подходит); вы купили участок/дом не у близкого родственника и не на маткапитал;

чеки, договоры, акты — с первого дня стройки, выписанные на получателя вычета;

вернуть налог можно только за 3 последних года (в 2026-м — за 2025, 2024, 2023), но само право на вычет не сгорает;

(в 2026-м — за 2025, 2024, 2023), но само право на вычет не сгорает; в браке вычет делят оба супруга — заявлением о распределении.

Как оформить: классически (3-НДФЛ + документы в личном кабинете ФНС, проверка до 3 месяцев) или упрощённо — через предзаполненное заявление в ЛК (данные по банкам подтягиваются автоматически, деньги — до 1 месяца). С 2026 года действует новая форма 3-НДФЛ.

НДФЛ: налог с продажи дома и участка

Минимальный срок владения, после которого продажа не облагается налогом:

Ситуация Срок Обычная покупка 5 лет Наследство, дарение от близкого родственника, приватизация, рента 3 года Единственное жильё 3 года Семья с двумя и более детьми — при улучшении жилищных условий Без срока

Важная специфика частного дома: дом и земля считаются двумя отдельными объектами. Если дом вы построили и зарегистрировали в 2024 году, а участок купили в 2018-м, то при продаже в 2026-м по земле налога не будет (срок истёк), а по дому — декларация обязательна. Стройка «дома годами» в срок владения не добавляется — он считается с даты регистрации права собственности.

Если налог возник — его считают с разницы между ценой продажи и покупки (нужен старый договор) или, при утраченных документах, с вычета 1 млн ₽. Ставки с 2025 года прогрессивные: 13% с дохода до 2,4 млн ₽, 15% — с превышения. Цена в договоре ниже 70% кадастровой стоимости? Для расчёта возьмут кадастровую. Декларация — до 30 апреля следующего года, уплата — до 15 июля.

Льгота многодетным при продаже (с 2026 года — обновлённые правила): семьи с двумя и более детьми могут продать жильё без НДФЛ независимо от срока владения, если одновременно: купят новое жильё до 30 апреля следующего года; оно будет больше по площади или дороже по кадастру; кадастровая стоимость проданного — не более 50 млн ₽; у семьи не будет другого жилья «больше продаваемого». Ребёнок может родиться уже после продажи (главное — до 30 апреля следующего года), а недееспособные дети учитываются без ограничения возраста.

Частые вопросы

«Уведомления не пришло — можно не платить?» Нет: обязанность уплаты не зависит от получения уведомления. Проверьте личный кабинет ФНС; если налога нет там, но имущество есть — сообщите в инспекцию, иначе позже начислят за три прошлых года со штрафом.

«Дом больше 50 кв. м, но я пенсионер — что вычесть сначала?» Сначала работает вычет 50 кв. м (уменьшает базу), затем льгота пенсионера (обнуляет налог по одному дому). Для дома до 50 кв. м вычет и так обнуляет базу, а льгота дублирует.

«Кадастровая стоимость дома выросла в 2 раза после переоценки» Подайте заявление об оспаривании в комиссию при Росреестре (бесплатно) или в суд. Заодно проверьте: не приписана ли площади «лишняя» постройка — бывает при ошибочной регистрации хозстроений.

«Сдал дом посуточно — льготы сохранятся?» Рискованно: если налоговая докажет предпринимательское использование, федеральную льготу по объекту могут снять. Для легализации доходов — самозанятость и налог «на профессиональный доход».

«Оформили дом по дачной амнистии в 2026-м — когда придёт первый налог?» За полный год владения — в уведомлении 2027 года (уплата до 1 декабря 2027-го); пропорцию по месяцам владения пересчитают, если право зарегистрировано не с 1 января.

Полезные ссылки

«Дачная амнистия» (без регистрации дома нет ни налоговой базы, ни вычета на стройку),

«Догазификация»

«Электричество» (затраты на подключение входят в имущественный вычет — прямая экономическая выгода читателя до 260 000 ₽)