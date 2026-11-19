Если в посёлке уже проложена газовая труба, государство подводит её до границы участка бесплатно — это программа догазификации, действующая с 2021 года. Но между «труба у забора» и «тёплый дом» остаются проект, разводка, котёл и монтаж — и вот здесь начинается то, о чём не пишут в объявлениях: остаток расходов от 150 до 300 тысяч рублей, о которых большинство знает, когда договор уже подписан. Хорошая новость для льготников: в Самарской области действует одна из самых щедрых региональных компенсаций — 201 000 рублей на оборудование и работы внутри участка. Эта статья — старт серии «Жизнь в частном доме»: дальше будут электричество, вода, септик и вопросы участка.

Догазификация и газификация: в чём разница

Параметр Догазификация Газификация Кто платит за трубу до участка Государство — бесплатно Собственник Условие В населённом пункте есть сети (или их проложат в текущем году по региональной программе) Посёлок не газифицирован или нет свободных мощностей Сколько стоит «под ключ» 150–300 тыс. ₽ (только внутри участка и дома) от 500 тыс. ₽ и до миллиона с лишним — если тянуть трубу от дальней сети Кто может Только физлица, газ для личных нужд Физлица, ИП, организации

Догазификация распространяется не только на домовладения, но и на СНТ (если товарищество в газифицированном населённом пункте или входит в региональную программу на текущий год), а также на ФАПы, кабинеты врачей общей практики, амбулатории и котельные школ и медорганизаций.

Условия бесплатного подключения

Бесплатная труба до забора положена при выполнении четырёх условий:

дом и участок — в собственности , дом стоит на кадастровом учёте. Нет документов — сначала оформление (алгоритм — в карточке «Дачная амнистия» от 16 ноября: техплан + госпошлина 350 ₽);

, дом стоит на кадастровом учёте. Нет документов — сначала оформление (алгоритм — в карточке «Дачная амнистия» от 16 ноября: техплан + госпошлина 350 ₽); дом жилой , не для бизнеса;

, не для бизнеса; населённый пункт газифицирован — проверить можно на портале Единого оператора газификации;

— проверить можно на портале Единого оператора газификации; заявитель — физическое лицо.

Два нюанса, о которых вспоминают поздно:

Одно подключение раз в три года. Если у вас несколько домовладений, бесплатно подключат одно, а следующее — не раньше чем через три года. Бесплатно — только до границы участка. Всё, что внутри забора и внутри дома, — за ваш счёт. Именно поэтому важно проверять расстояние от сети до забора заранее: оно почти не влияет на вашу часть расходов, но и «упрёков» тут нет — труба до границы ложится на оператора.

Пошаговый порядок

Подайте заявку. Через Госуслуги (услуга «Заявка на подключение к сети газораспределения в рамках догазификации»), портал Единого оператора connectgas.ru, в МФЦ или в офисе «Газпром газораспределение Самара». Приложите: паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на дом и участок, ситуационный план (простая схема с привязкой к улице). Расчёт максимального часового расхода газа нужен только если планируете больше 7 куб. м/час — обычный дом с котлом и плитой в это не попадает. Дождитесь договора. Придёт в личный кабинет в течение 5–30 рабочих дней. Подписать его нужно в течение 10 рабочих дней — с помощью «Госключа» (для граждан достаточно неквалифицированной подписи). Не подписали и не отказались — заявление аннулируют через 30 рабочих дней, и придётся подавать заново. Не согласны с условиями — направьте протокол разногласий. Пока идёт труба — готовьте свою часть: закажите проект газификации, выберите оборудование, найдите монтажников (можно в самой ГРО или у сторонней компании — это ваше право, навязывать подрядчика не могут). Подключение до границы участка выполняет газораспределительная организация — за счёт государства. Проложите трубу по участку, введите газ в дом — по договору, с актом о готовности. Заключите два договора: на поставку газа (с «Газпром межрегионгаз Самара») и на техобслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) — без него газ не пустят. Пуск газа — с подписанием акта о подключении. Статус договора догазификации в Самарской области отслеживают по телефону 8 (84862) 2-00-40, добавочный 192.

Сроки работ всегда индивидуальны и фиксируются в договоре: обычное подключение занимает несколько месяцев, но если сети в посёлке только строятся или нужна их реконструкция — считайте от года. Планируйте газификацию к отопительному сезону заранее: заявка, поданная в мае, чаще всего успевает к холодам, а поданная в сентябре — не всегда.

Сколько стоит «остаток»: что платит собственник

Государство закрывает трубу до забора, дальше счёт идёт на вас:

проект газификации — 20–40 тыс. ₽;

прокладка трубы по участку — от ~50 м подключение: 70–80 тыс. ₽ надземным способом, ~170 тыс. ₽ подземным;

ввод в дом и внутренняя разводка;

оборудование: двухконтурный котёл, сччик, автоматика — от 60 тыс. ₽ плюс сопутствующее ~40 тыс. ₽;

монтаж и пусконаладка.

Итого по программе в среднем 150–300 тыс. ₽ — зависит от расстояния внутри участка (надземная труба втрое дешевле подземной), площади и набора оборудования. Это и есть «остаток», который закрывает региональная субсидия у льготников.

Льготы: федеральная и областная — вместе до 201 тысячи

В Самарской области работают два механизма, и главный вопрос — «кто есть в списке»:

Федеральная социальная газификация (постановление Правительства РФ № 2205 от 29.12.2025): льготникам субсидируют оборудование и работы — не менее 100 тыс. ₽ по стране, на 2026 год из федерального бюджета выделен 1 млрд ₽. Базовые категории: малоимущие (доход ниже прожиточного минимума), многодетные семьи, ветераны ВОВ, участники СВО и их семьи, инвалиды I группы, лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.

Самарская область — в числе щедрых регионов: размер единовременной социальной выплаты — 201 000 рублей на оплату проекта, строительно-монтажных работ и оборудования. Список шире федерального — 24 категории, среди них:

инвалиды и участники ВОВ, члены их семей; узники фашизма, блокадники и жители осаждённого Севастополя; труженики тыла;

многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет — включая усыновлённых и приёмных);

инвалиды I, II и III групп; семьи с детьми-инвалидами;

одиноко проживающие пенсионеры, чья пенсия не превышает прожиточного минимума области;

получатели субсидии на ЖКУ, ежемесячного детского пособия или социального пособия;

ветераны боевых действий и инвалиды боевых действий, члены семей погибших;

мобилизованные, контрактники и добровольцы, участвующие в СВО, и их семьи.

Куда идти за выплатой: в МФЦ, управление социальной защиты по месту жительства или через Госуслуги. Выплата положена один раз на домовладение, независимо от числа собственников.

Практический совет: выплата возмещает фактические расходы, поэтому сохраняйте все чеки и договоры — на проект, оборудование, монтаж. Обращаться за компенсацией лучше после завершения работ, но уточнить право на льготу стоит ещё до покупки котла: если 201 тысяча покроет всё, переплачивать за «премиум-котел» из своих не имеет смысла.

Если посёлок не газифицирован

Три сценария:

Посёлок в региональной программе на текущий год — дождитесь прокладки сети и подайте заявку на догазификацию: труба до участка всё равно будет бесплатной. Проверить план можно на портале ЕОГ. Сети есть, но нет свободной мощности — подключение за свой счёт по индивидуальному проекту. Если труба далеко, счёт идёт на сотни тысяч и даже миллионы — иногда выгоднее смотреть альтернативы (электрическое отопление, сжиженный газ в газгольдере). Сетей нет и в программе не предвидится — обратитесь в районную администрацию с просьбой включить населённый пункт в перспективный план газификации; коллективные обращения жителей работают заметно лучше одиночных.

Частые вопросы

«У меня дом в СНТ — подпадаю?» Да, если товарищество в газифицированном населённом пункте или строительство сетей до него запланировано на текущий год по региональной программе. Подключение — до границ участков, бесплатно.

«Обязательно ли регистрировать дом, чтобы получить трубу?» Да: обязательное условие программы — дом на кадастровом учёте и права на участок зарегистрированы. Это же условие закрывает «серую» практику, когда трубу подводили к неоформленным постройкам.

«Могу ли я сам выбрать монтажников?» Да. Работы внутри участка можно выполнять в любой специализированной компании — навязывать подрядчика не имеют права. Но проект и ввод в эксплуатацию согласуются с газораспределительной организацией, поэтому перед выбором компании уточните у неё требования к документации.

«Что если пришёл отказ — нет мощностей?» В отказе ГРО обязана указать примерные сроки, когда подключение станет возможным. Заявку можно подать повторно после этого срока; параллельно имеет смысл инициировать вопрос через администрацию района.

«Газ уже ведут к соседу — мне нужно подавать отдельно?» Да, заявка подаётся на каждое домовладение отдельно — даже если труба проходит по вашей улице.

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