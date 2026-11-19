Если в посёлке уже проложена газовая труба, государство подводит её до границы участка бесплатно — это программа догазификации, действующая с 2021 года. Но между «труба у забора» и «тёплый дом» остаются проект, разводка, котёл и монтаж — и вот здесь начинается то, о чём не пишут в объявлениях: остаток расходов от 150 до 300 тысяч рублей, о которых большинство знает, когда договор уже подписан. Хорошая новость для льготников: в Самарской области действует одна из самых щедрых региональных компенсаций — 201 000 рублей на оборудование и работы внутри участка. Эта статья — старт серии «Жизнь в частном доме»: дальше будут электричество, вода, септик и вопросы участка.
Догазификация и газификация: в чём разница
|Параметр
|Догазификация
|Газификация
|Кто платит за трубу до участка
|Государство — бесплатно
|Собственник
|Условие
|В населённом пункте есть сети (или их проложат в текущем году по региональной программе)
|Посёлок не газифицирован или нет свободных мощностей
|Сколько стоит «под ключ»
|150–300 тыс. ₽ (только внутри участка и дома)
|от 500 тыс. ₽ и до миллиона с лишним — если тянуть трубу от дальней сети
|Кто может
|Только физлица, газ для личных нужд
|Физлица, ИП, организации
Догазификация распространяется не только на домовладения, но и на СНТ (если товарищество в газифицированном населённом пункте или входит в региональную программу на текущий год), а также на ФАПы, кабинеты врачей общей практики, амбулатории и котельные школ и медорганизаций.
Условия бесплатного подключения
Бесплатная труба до забора положена при выполнении четырёх условий:
- дом и участок — в собственности, дом стоит на кадастровом учёте. Нет документов — сначала оформление (алгоритм — в карточке «Дачная амнистия» от 16 ноября: техплан + госпошлина 350 ₽);
- дом жилой, не для бизнеса;
- населённый пункт газифицирован — проверить можно на портале Единого оператора газификации;
- заявитель — физическое лицо.
Два нюанса, о которых вспоминают поздно:
- Одно подключение раз в три года. Если у вас несколько домовладений, бесплатно подключат одно, а следующее — не раньше чем через три года.
- Бесплатно — только до границы участка. Всё, что внутри забора и внутри дома, — за ваш счёт. Именно поэтому важно проверять расстояние от сети до забора заранее: оно почти не влияет на вашу часть расходов, но и «упрёков» тут нет — труба до границы ложится на оператора.
Пошаговый порядок
- Подайте заявку. Через Госуслуги (услуга «Заявка на подключение к сети газораспределения в рамках догазификации»), портал Единого оператора connectgas.ru, в МФЦ или в офисе «Газпром газораспределение Самара». Приложите: паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на дом и участок, ситуационный план (простая схема с привязкой к улице). Расчёт максимального часового расхода газа нужен только если планируете больше 7 куб. м/час — обычный дом с котлом и плитой в это не попадает.
- Дождитесь договора. Придёт в личный кабинет в течение 5–30 рабочих дней. Подписать его нужно в течение 10 рабочих дней — с помощью «Госключа» (для граждан достаточно неквалифицированной подписи). Не подписали и не отказались — заявление аннулируют через 30 рабочих дней, и придётся подавать заново. Не согласны с условиями — направьте протокол разногласий.
- Пока идёт труба — готовьте свою часть: закажите проект газификации, выберите оборудование, найдите монтажников (можно в самой ГРО или у сторонней компании — это ваше право, навязывать подрядчика не могут).
- Подключение до границы участка выполняет газораспределительная организация — за счёт государства.
- Проложите трубу по участку, введите газ в дом — по договору, с актом о готовности.
- Заключите два договора: на поставку газа (с «Газпром межрегионгаз Самара») и на техобслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО) — без него газ не пустят.
- Пуск газа — с подписанием акта о подключении. Статус договора догазификации в Самарской области отслеживают по телефону 8 (84862) 2-00-40, добавочный 192.
Сроки работ всегда индивидуальны и фиксируются в договоре: обычное подключение занимает несколько месяцев, но если сети в посёлке только строятся или нужна их реконструкция — считайте от года. Планируйте газификацию к отопительному сезону заранее: заявка, поданная в мае, чаще всего успевает к холодам, а поданная в сентябре — не всегда.
Сколько стоит «остаток»: что платит собственник
Государство закрывает трубу до забора, дальше счёт идёт на вас:
- проект газификации — 20–40 тыс. ₽;
- прокладка трубы по участку — от ~50 м подключение: 70–80 тыс. ₽ надземным способом, ~170 тыс. ₽ подземным;
- ввод в дом и внутренняя разводка;
- оборудование: двухконтурный котёл, сччик, автоматика — от 60 тыс. ₽ плюс сопутствующее ~40 тыс. ₽;
- монтаж и пусконаладка.
Итого по программе в среднем 150–300 тыс. ₽ — зависит от расстояния внутри участка (надземная труба втрое дешевле подземной), площади и набора оборудования. Это и есть «остаток», который закрывает региональная субсидия у льготников.
Льготы: федеральная и областная — вместе до 201 тысячи
В Самарской области работают два механизма, и главный вопрос — «кто есть в списке»:
Федеральная социальная газификация (постановление Правительства РФ № 2205 от 29.12.2025): льготникам субсидируют оборудование и работы — не менее 100 тыс. ₽ по стране, на 2026 год из федерального бюджета выделен 1 млрд ₽. Базовые категории: малоимущие (доход ниже прожиточного минимума), многодетные семьи, ветераны ВОВ, участники СВО и их семьи, инвалиды I группы, лица, ухаживающие за детьми-инвалидами.
Самарская область — в числе щедрых регионов: размер единовременной социальной выплаты — 201 000 рублей на оплату проекта, строительно-монтажных работ и оборудования. Список шире федерального — 24 категории, среди них:
- инвалиды и участники ВОВ, члены их семей; узники фашизма, блокадники и жители осаждённого Севастополя; труженики тыла;
- многодетные семьи (трое и более детей до 18 лет — включая усыновлённых и приёмных);
- инвалиды I, II и III групп; семьи с детьми-инвалидами;
- одиноко проживающие пенсионеры, чья пенсия не превышает прожиточного минимума области;
- получатели субсидии на ЖКУ, ежемесячного детского пособия или социального пособия;
- ветераны боевых действий и инвалиды боевых действий, члены семей погибших;
- мобилизованные, контрактники и добровольцы, участвующие в СВО, и их семьи.
Куда идти за выплатой: в МФЦ, управление социальной защиты по месту жительства или через Госуслуги. Выплата положена один раз на домовладение, независимо от числа собственников.
Практический совет: выплата возмещает фактические расходы, поэтому сохраняйте все чеки и договоры — на проект, оборудование, монтаж. Обращаться за компенсацией лучше после завершения работ, но уточнить право на льготу стоит ещё до покупки котла: если 201 тысяча покроет всё, переплачивать за «премиум-котел» из своих не имеет смысла.
Если посёлок не газифицирован
Три сценария:
- Посёлок в региональной программе на текущий год — дождитесь прокладки сети и подайте заявку на догазификацию: труба до участка всё равно будет бесплатной. Проверить план можно на портале ЕОГ.
- Сети есть, но нет свободной мощности — подключение за свой счёт по индивидуальному проекту. Если труба далеко, счёт идёт на сотни тысяч и даже миллионы — иногда выгоднее смотреть альтернативы (электрическое отопление, сжиженный газ в газгольдере).
- Сетей нет и в программе не предвидится — обратитесь в районную администрацию с просьбой включить населённый пункт в перспективный план газификации; коллективные обращения жителей работают заметно лучше одиночных.
Частые вопросы
«У меня дом в СНТ — подпадаю?» Да, если товарищество в газифицированном населённом пункте или строительство сетей до него запланировано на текущий год по региональной программе. Подключение — до границ участков, бесплатно.
«Обязательно ли регистрировать дом, чтобы получить трубу?» Да: обязательное условие программы — дом на кадастровом учёте и права на участок зарегистрированы. Это же условие закрывает «серую» практику, когда трубу подводили к неоформленным постройкам.
«Могу ли я сам выбрать монтажников?» Да. Работы внутри участка можно выполнять в любой специализированной компании — навязывать подрядчика не имеют права. Но проект и ввод в эксплуатацию согласуются с газораспределительной организацией, поэтому перед выбором компании уточните у неё требования к документации.
«Что если пришёл отказ — нет мощностей?» В отказе ГРО обязана указать примерные сроки, когда подключение станет возможным. Заявку можно подать повторно после этого срока; параллельно имеет смысл инициировать вопрос через администрацию района.
«Газ уже ведут к соседу — мне нужно подавать отдельно?» Да, заявка подаётся на каждое домовладение отдельно — даже если труба проходит по вашей улице.
Серия статей на НИАСам «Жизнь в частном доме»
«Дачная амнистия» (обязательная база для регистрации дома перед заявкой на газ)
«Льготы без статуса» (малоимущие и одинокие пенсионеры — та же логика доходов)
«Экстренная шпаргалка» (104 — авария газа)