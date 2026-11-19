Опубликовано постановление главы Тольятти Ильи Сухих о том, что проезд в общественном транспорте с 1 января 2027 года подорожает. Тариф сразу вырастет до 50 рублей.

Цена указывается за одну поездку при приобретении билета за наличный расчёт. Сейчас стоимость проезда в автобусах и троллейбусах по муниципальным маршрутам составляет 42 рубля.

До той же цифры вырастет и тариф на провоз багажа. При расчёте картой или телефоном поездка обойдётся в 45 рублей.

Установлена и стоимость льготных электронных проездных билетов: «Студенческий» — 1 119 рублей; «Для учащихся» — 783 рубля; безлимитная единая транспортная карта — 2 430 рублей, пишет Самара-Аиф.