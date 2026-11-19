Мнение шеф-редактора отдела «МК-Спорт» Сергея Алексеева о том, почему сборная России не попала в жеребьевку отбора на Евро-2028.

Турнир пройдет в Великобритании и Ирландии, где российским футболистам вряд ли выдадут визы. Отстранение действует с 2022 года и президент УЕФА Чеферин выдвигает жесткие политические условия для снятия ограничений. Это уже четвертый пропущенный крупный турнир подряд, и вряд ли последний в этом списке, пишет МК.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 18 ноября окончательно расставил все точки в вопросе участия отечественного футбола в континентальных первенствах ближайшего цикла – сборным России в Европе не рады, они европейскому футболу не нужны. Это следует из циркулярного письма организации, согласно которому сборная России в очередной раз, уже привычно официально не включена в список участников жеребьевки отборочного турнира чемпионата Европы 2028 года. Формально европейское ведомство даже не потребовалось выпускать отдельный запретительный документ: организаторы просто привязали допуск к отбору к факту выступления в групповом этапе Лиги наций сезона 2026/27 годов. Поскольку российские футболисты были отстранены от этого турнира, они автоматически оказались за бортом и предстоящей жеребьевки, которая состоится шестого декабря в Белфасте. Места для нашей команды там не нашлось.

Иллюзии относительно того, что ситуацию можно переломить на этапе группового этапа квалификации, который стартует в марте 2027 года, разбиваются о суровую геополитическую реальность. Турнир пройдет на территории Великобритании и Ирландии, чье решение о проведении чемпионата было утверждено еще на конгрессе УЕФА в Ньоне в октябре 2023 года. Ожидать, что сборную России допустят до соревнования в одной из наиболее недружественных европейских стран, было по меньшей мере наивно. Даже если бы гипотетический форс-мажор в виде отказа одной из пятидесяти четырех команд открыл нам дверь в отбор, британское правительство просто не выдало бы визы нашим футболистам. Ярким подтверждением этому служит прецедент с Канадой, которая ранее закрыла въезд для молодежной сборной России перед чемпионатом мира, стартующим в этой стране 26 декабря 2026 года. Спортивные регламенты и олимпийские принципы для западных политиков давно утратили всякий вес, уступив место русофобской повестке и стремлению нанести нашей стране стратегическое поражение на всех возможных фронтах, включая спортивный.

Ситуация усугубляется тем, что Российский футбольный союз принял решение не переходить в Азиатскую конфедерацию, предпочтя оставаться в европейской изоляции. Этот выбор означает, что под угрозой оказывается не просто пропуск одного турнира, а целая череда международных стартов. Отстранение действует с 28 февраля 2022 года, когда ФИФА и УЕФА синхронно исключили российские клубы и сборные, а последующая апелляция в Спортивный арбитражный суд была отклонена в июле 2022 года. С тех пор наша национальная команда вынуждена ограничиваться товарищескими матчами. Пропуск Евро-2028 станет уже четвертым крупным турниром подряд после чемпионатов мира 2022 и 2026 годов, а также Евро-2024. Более того, перспективы туманны и на горизонте 2030 года, когда мировое первенство примут Испания, Португалия и Марокко. Даже в случае завершения специальной военной операции, европейские правительства, судя по всему, готовы годами сохранять запреты на въезд для российских спортсменов.

Жесткая позиция руководства УЕФА только закрепляет эту тенденцию. Президент организации Александер Чеферин еще в апреле 2025 года дал понять, что возвращение состоится лишь после окончания СВО, а в августе 2026 года он подтвердил, что о допуске взрослых российских команд до завершения специальной военной операции речи не идет, оставляя лишь призрачные надежды на возможные послабления для юниоров. В Государственной Думе сложившуюся ситуацию расценивают как откровенный произвол. Член комитета по физической культуре и спорту Роман Власов убежден, что недопуск сборной России носит исключительно политический характер и является прямым ударом по спортсменам. Депутат подчеркивает, что без участия российских футболистов, многие из которых имеют громкое имя благодаря выступлениям в европейских чемпионатах, турнир теряет свою полноценность и спортивную ценность. Власов выразил глубокое сожаление в связи с тем, что целая плеяда талантливых игроков вынуждена годами наблюдать за мировыми первенствами исключительно по телевизору, находясь в вынужденной изоляции. Остается лишь надеяться, что Российский футбольный союз и Министерство спорта продолжат искать пути для возвращения отечественного футбола на международную арену, пока целые поколения наших футболистов не потеряли навыки игры на высочайшем уровне.