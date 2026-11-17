21 ноября (суббота) в 14.00 «Заварка» организует фотопрогулку «Детально» (12+). Ее проведут фотограф, художник, старший научный сотрудник музея Кирилл Гуров (модератор мероприятия) и краевед, теоретик искусства, преподаватель Самарского областного училища культуры и искусств, научный сотрудник музея Олег Баулин (экскурсовод). Мероприятие организовано в рамках проекта «По соседству».

Фотопрогулка посвящена архитектуре и истории района вокруг «Заварки».

Участники пройдутся по улицам Маяковской, Ленинской, Ярмарочной, Садовой и Самарской, узнают особенности этого места и исследуют городское пространство через символы. Они увидят многие архитектурные детали, часто скрытые от глаз – кирпичные клейма, кованые и литые чугунные навесы, домовую резьбу. Мероприятие подойдет как для профессиональных фотографов, так и для новичков (качество фотокамеры не имеет значения, снимать можно на специализированную технику или телефон).

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность – примерно 1,5 часа.

Вход на мероприятие – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cQRlqE