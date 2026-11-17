Ремонт трамвайных вагонов в Самаре возобновится не раньше 2028 года. В проекте постановления мэрии о развитии пассажирского транспорта, опубликованном 13 ноября, средства на эти цели в 2027-м не предусмотрены. Финансирование в размере 150 млн рублей заложено только на 2028 год — деньги пойдут на закупку новых кузовов и комплектующих.



Отсрочка связана с финансовым положением «Трамвайно-троллейбусного управления». Весной 2026 года 150 млн рублей, которые планировали направить на капремонт вагонов, перенаправили на погашение долгов предприятия — около 83 млн по налогам, 60 млн за электроэнергию и 6 млн за тепло. Тогда в мэрии пояснили, что в случае неуплаты ТТУ рисковало остаться без света и тепла, что привело бы к сбоям в перевозках.



При этом обновление подвижного состава в городе продолжается: в 2025–2026 годах на линии вышли десятки новых трамваев «Львенок» и «Витязь-М». Однако капитальный ремонт старых вагонов, по планам, растянется до 2030 года — ежегодно будут приводить в порядок по три машины, пишет Самара-АиФ.