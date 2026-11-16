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16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями

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16 ноября глава Советского района Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями

Сегодня, 16 ноября в 18:00, глава Советского района города Самары Вадим Бородин проведет прямой эфир с жителями.

В рамках «прямой линии» глава района подведет промежуточные итоги работы в 2026 году. В эфире он коснется темы благоустройства дворов и общественных территорий, ремонта дорог, проездов и трамвайных переездов. Также Вадим Бородин расскажет о возведении новой модульной котельной и модернизации теплосетей, о капитальном ремонте учреждений образования и культуры.

Вадим Бородин также ответит на вопросы, поступившие на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и электронную почту, а также вопросы, которые вы зададите в комментариях к эфиру. Подключайтесь!

Присоединиться к прямому эфиру можно будет по ссылке https://vkvideo.ru/video-74315431_456245260?access_key=8fc196d9204590b171. Также смотрите прямую трансляцию в эфире телеканала «Самара-ГИС».

 

 

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