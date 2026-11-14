Ректор самарского вуза СГСПУ прокомментировала арест декана за коррупцию

Пресс-служба Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) прокомментировала ситуацию с задержанием декана одного из факультетов.

По словам ректора Светланы Бакулиной, приоритет вуза — качественное образование для студентов и соблюдение законности на всех уровнях. Он активно сотрудничает со следственными органами и заинтересован в объективном расследовании.

В университете действует комиссия по противодействию коррупции, которая готова принимать обращения от обучающихся и сотрудников — лично или анонимно. Новые формы аттестации повышают объективность, а дополнительные меры контроля при зачетах и экзаменах усиливают противодействие коррупции, добавила Бакулина.

В пресс-службе подчеркнули, что до вынесения решения суда действует презумпция невиновности. Сам факт передачи материалов правоохранителям, по мнению руководства вуза, показывает, что антикоррупционная политика дает результаты, а механизмы выявления нарушений работают, пишет «МК в Самаре».