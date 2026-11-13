В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений

В 2026 году в Самарской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт и капитальный ремонт 25 объектов региональных автодорог и искусственных сооружений. Работы на 90% объектов уже завершены.

Вместе с новым покрытием дорожники обеспечили современную инфраструктуру для безопасности водителей и пешеходов.

Повышение безопасности на дорогах — одна из ключевых задач нацпроекта. Приоритет — региональные трассы, проходящие через жилые территории: из-за транзитного транспорта они требуют дополнительных элементов безопасности.

В 2026 году обустроено 12,5 тыс. погонных метров тротуаров и 6,8 тыс. погонных метров уличного освещения. Новые безопасные пешеходные зоны появились в населённых пунктах Яблоневый Красноярского района, Борское Борского района, Захаркино Сергиевского района и Нижняя Сызрань Приволжского района.

Также выполнены работы по установке барьерного и пешеходного ограждений, обустройству переходов светофорами и искусственными неровностями, замене дорожных знаков и остановочных павильонов, устройству заездных карманов.

На обновлённых трассах установлено 4674 новых дорожных знака, смонтировано почти 38 300 погонных метров барьерных ограждений и 5 000 погонных метров пешеходных ограждений. Общая протяжённость новой разметки составила 250 км.