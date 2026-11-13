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Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в научно-техническом конкурсе для студентов

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Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в научно-техническом конкурсе для студентов

Специалисты «РКС-Самара» приняли участие в научно-техническом конкурсе среди студентов среднего профессионального образования #ДВИЖ_ИН_САМ. В состязании, организованном министерством образования Самарской области, встретились несколько колледжей и техникумов, а также крупные производственные предприятия из сферы ЖКХ, энергоснабжения, металлообработки.

Компании выступили как генераторы сложных технических заданий в направлении «Работодатель – Студенты СПО. Решение кейсов». Они подготовили будущим специалистам «задачки со звёздочкой». Например, найти концептуальное решение канала связи для обеспечения постоянной передачи данных с насосных станций и отдалённых объектов.

Организаторы конкурса выразили благодарность «РКС-Самара» за активную поддержку образовательных и рационализаторских проектов, отметив, что работодатели подготовили по-настоящему сложные задания, которые поначалу даже показались нереализуемыми. Однако студенты не спасовали и предложили несколько действительно работающих идей, которые могут повысить эффективность и производительность на предприятии.

Эффектным итогом конкурса стала выставка научно-технического творчества, на которой студенты представили свои разработки и изобретения: от дизайна для полиграфии до собственных станков и приборов для обработки различных материалов.   Пять авторов самых интересных проектов получили подарки от «РКС-Самара» и предложения прийти на работу после получения образования.

Теги: РКС-Самара

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