В Самаре дан старт благоустройству территории у причала реки Волги

В Самаре стартовал первый этап благоустройства территории у причала реки Волги на спуске по ул. Осипенко. Проект предполагает укрепление подпорной стены набережной, а также установку скамеек и беседок, устройство пешеходных дорожек.



«Набережная в этой части не благоустраивалась с советских времен. В рамках частно-муниципального партнерства здесь будет реализован проект, который позволит этому пространству стать полноценным продолжением набережной. Основной объем работ по благоустройству будет выполнен уже в следующем году. Пока начали с самого главного: удаляем аварийные деревья, разрушающие подпорную стенку набережной, и готовимся к ее укреплению», – сказал заместитель главы города Самары Евгений Владимирский.



Основные работы по благоустройству запланированы на 2027 год. Собственник причала также приведет в порядок непосредственно свою территорию. В начале ноября на благоустраиваемом участке были демонтированы 40 аварийных дикоросных ив, корневая система большинства из которых угрожала разрушением подпорной стенки набережной. В ближайшие дни подрядная организация произведет выкорчевку пней и выравнивание площадки.



«На подпорной стенке уже начались разрушительные процессы от воздействия корней деревьев, которые росли к ней вплотную. Работы начали проводить специально поздней осенью, после снижения активности на набережной и пляжах. До паводка мы защитим подпорную стенку. Кстати, на деревьях специалистами-дендрологами были обнаружены трещины, затрагивающие не только кору, но и глубокие слои древесины, а также внутренние разрушения стволов. Они представляли угрозу безопасности людей, особенно в случае сильного ветра — уже фиксировались случаи падения крупных веток. Проектом благоустройства этой части набережной предусмотрено компенсационное озеленение», – отметил директор МАУ «Самарская набережная» Артемий Анисимов.



В соответствии с Правилами благоустройства, высадка и произрастание деревьев допускаются с учетом нормативов их удаленности от стен зданий, сооружений, объектов инженерного благоустройства.