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В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок

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В Самаре проверили установку оборудования для обеспечения работы платных парковок

 Первые 32 таких комплекса появятся уже в этом году, еще 15 — в следующем. Работы организованы в рамках проекта «Парковка63» — он реализуется администрацией города Самары и МКУ «Центр организации дорожного движения» совместно с бизнес-группой Сбер2В, предоставляющей решение «Цифровое парковочное пространство».
 

 В Центре организации дорожного движения Самары на 100% готово внутреннее техническое оснащение. Сейчас проводят настройку системы, которая в числе прочего должна учитывать права жителей, имеющих льготы.

Сейчас монтаж периферийного оборудования продолжается на улицах Максима Горького, Молодогвардейской, площади Революции, которые считаются наиболее запаркованными участками в центре Самары. Отметим, что при монтаже камер учитываются особенности исторического центра — опоры стилизованы под архитектуру прошлых эпох, в тон опор окрашены кронштейны.

«Все устанавливаемые камеры имеют систему кругового обзора 360 градусов. Панорамный комплекс позволяет одновременно мониторить заполняемость парковки, а также через контрольные снимки и видеопоток с заданным интервалом замерять время стоянки каждого автомобиля. Это необходимо для управления выделенными машиноместами онлайн — для фиксации транспорта, его регистрационных номеров, времени парковки и факта оплаты. Параллельно система будет выявлять нарушителей и автоматически формировать доказательную базу для вынесения штрафов за неоплаченную парковку», – рассказал руководитель Департамента транспорта администрации города Самары Андрей Карпочев.

Также в зонах платных парковок устанавливают информационные таблички, на которых отражены среди прочего стоимость парковки и способы бесконтактной оплаты. Параллельно ведутся работы по «прорисовке» зон платных парковок в автоматизированной системе. Для дополнительного мобильного контроля Центр обеспечения дорожного движения Самары подготовил два транспортных средства — они оснащены комплексами фото- и видео фиксации, GPS и ГЛОНАСС-модулями. Непосредственно в Центре установлено серверное оборудование и другое оснащение для работы системы «Парковка63».

Напомним, на создание программно-аппаратного комплекса «Парковка63» муниципальный контракт жизненного цикла — «под ключ» — был заключен в августе. Подрядчик берет на себя не только запуск всего комплекса, но и его техобслуживание и поддержку. На первом этапе оборудуют 28 платных парковочных зон, среди наиболее крупных — парковки на ул. Молодогвардейской и ул. Фрунзе, а также на ул. Максима Горького. Все парковочные пространства города будут бесплатными первые 15 минут, с 20:00 до 08:00 в будни и круглосуточно — в выходные.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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