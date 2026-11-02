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2 ноября, в день футбольного матча в Самаре усилят работу транспорта

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2 ноября, в день футбольного матча в Самаре усилят работу транспорта

2 ноября в Самаре состоится футбольный матч с участием команд «Крылья Советов» (г. Самара) и «Зенит» (г. Санкт-Петербург). Спортивное мероприятие в рамках 13 тура Альфа-Банк Российской Премьер-лиги сезона 2026-2027 гг. начнется на стадионе «Солидарность Самара Арена» в 19:00 по местному времени. В связи с этим для повышения транспортной доступности стадиона в областной столице будет курсировать дополнительный общественный транспорт.
 
Для удобства болельщиков автобусы маршрутов №№ 1 и 67 будут заезжать на территорию стадиона перед матчем с 16:00 до 19:00 и после футбольного поединка с 21:00 до 22:00. Также в период с 16:00 до 22:00 компания-перевозчик «Самара Авто Газ» усилит работу всех автобусных маршрутов, которые проходят в районе стадиона. Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня обеспечит непрерывный контроль за движением трамваев №№ 5, 7, 22, 24 и 25.
 
После матча, к 21:00, для развоза зрителей подадут дополнительный подвижной состав трамвайного и автобусного парков, включая низкопольный транспорт для комфорта маломобильных пассажиров:
- трамваи №№ 5 и 7 будут отправляться от остановки «Самара Арена» и проследуют по своим обычным маршрутам;
- автобусы №№ 1 и 67 с дублера Московского шоссе (с площадки у «Мерседес-центра») поедут в направлении «в город», а в сторону микрорайона Крутые Ключи и поселка Красная Глинка отправление организуют с остановки «Улица Дальняя»;
- автобусы №№ 34 и 41 с площадки в районе дублера Московского шоссе/улицы Алма-Атинской проследуют по улице Алма-Атинской и далее по своим маршрутам в центр города.
 
Напомним, после матча дополнительный городской пассажирский транспорт отправляется по мере наполнения салонов, рейсы будут организованы с незначительным интервалом.
 
Обращаем внимание жителей и гостей Самары на необходимость заранее планировать свои поездки.

 

 

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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