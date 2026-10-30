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В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»
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В гТольятти открылась молодежная карьерная точка Кадрового центра «Работа России»

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Кадровый центр «Работа России» открыл в Тольятти молодежную карьерную точку. Площадка расположилась на базе Дворца творчества детей и молодежи и рассчитана на школьников, студентов и молодых людей до 35 лет.

Кадровый центр «Работа России» открыл в г. Тольятти молодежную карьерную точку. Площадка расположилась на базе Дворца творчества детей и молодежи и рассчитана на школьников, студентов и молодых людей до 35 лет. Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Самарской области. Главная цель – помочь молодым людям сделать осознанный первый шаг в профессии.

В день открытия площадку посетили более 100 человек, в том числе студенты шести колледжей. Их приветствовала заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Самарской области Марина Валерьевна Наливалкина. Для гостей подготовили насыщенную программу: карьерный квиз, музыкальную викторину, настольную игру «Мир профессий будущего» и VR-зону. С помощью очков виртуальной реальности ребята могли примерить на себя разные специальности – от строителя и таксиста до парикмахера и диджея.

«Наша задача — не только рассказать о вакансиях, но и сориентировать в мире профессий, чтобы молодой человек смог самостоятельно построить свой карьерный маршрут. Профессия – это не корочка, это то, чем будут заниматься молодые люди 40 часов в неделю. Здесь важно не только получение дохода, но и получить удовольствие от той работы, которую вы проделали», – отметил руководитель Кадрового центра «Работа России» г.о. Тольятти и м.р. Ставропольский Виталий Дуранов.

В карьерной точке молодые люди могут пройти профориентационное тестирование, узнать о востребованных специальностях, научиться составлять резюме и подготовиться к собеседованию. Кроме того, здесь будут собирать идеи и предложения соискателей – их учитывают при корректировке региональных программ поддержки молодежи.

«Я рада, что в Тольятти сегодня такое знаменательное событие. Мы находимся в центре города, это очень удобно для ребят из разных районов. В нашем быстро меняющемся мире очень важно выбрать правильный вектор развития – свой путь», – поделилась директор Дворца творчества детей и молодежи г.о. Тольятти, член Общественной палаты Самарской области Любовь Скрипинская.

По словам студентов, новый формат позволяет не просто послушать лекцию, а буквально погрузиться в профессию.

«Мне все очень понравилось. Я поучаствовал в конкурсе и выиграл шейкер. Смог попробовать себя в различных профессиях!» – рассказал студент колледжа Артем Головинов.

Открытие карьерной точки стало продолжением системной работы по модернизации службы занятости региона. Новая площадка поможет молодым жителям Тольятти ближе познакомиться с востребованными профессиями и сделать более осознанный выбор карьерного пути.

 

Фото:   служба занятости Самарской области

Теги: Мероприятия Тольятти

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