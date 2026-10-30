В РКЦ «Прогресс» прошло мероприятие, посвящённое 85-летию работы предприятия на Волжской земле

С приветственным словом к участникам обратился Генеральный директор РКЦ «Прогресс» Евгений Лукин. Он поздравил коллектив с памятной датой и выступил с докладом об истории предприятия, его достижениях и перспективах дальнейшего развития.

С юбилеем коллектив РКЦ «Прогресс» также поздравили председатель Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Дамир Галиуллин, а также представители вузов – партнёров предприятия.

Завершилось мероприятие церемонией награждения. Благодарности и почётные награды получили специалисты предприятия, которые сегодня вносят значительный вклад в развитие ракетно-космической отрасли и ветераны, много лет трудившиеся на благо нашей Родины, сообщает пресс-служба минпромторга СО.

Фото: Минпромторг Самарской области