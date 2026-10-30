Взаимодействие трех ведомств обсуждали на встрече в МФЦ

Руководство самарского Росреестра и филиала ППК Роскадастр по Самарской области с рабочем визитом посетили государственное казенное учреждение Самарской области «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области».

На трехсторонней встрече обсудили дальнейшее взаимодействие: информационную поддержку, экстерриториальный прием документов, изменения законодательства в сфере земли и недвижимости, обучающие мероприятия для специалистов МФЦ и многое другое.

«По данным статистики, ежегодно значительная доля обращений в МФЦ связана с услугами Росреестра и Роскадастра. Только за первые десять месяцев текущего года зафиксировано более 300 тысяч обращений – это 31% от всех обращений в МФЦ Самарской области по услугам федеральных органов исполнительной власти и 19% от всего объема оказываемых услуг. Такой показатель свидетельствует о высокой востребованности регистрационных действий среди граждан, будь то регистрация прав собственности, получение сведений из ЕГРН или другие процедуры, связанные с недвижимым имуществом», – говорит Директор государственного казенного учреждения Самарской области «УМФЦ Самарской области» Павел Александрович Синёв.

Одна из важных задач сегодня – достижение ключевых показателей эффективности национальной модели целевых условий ведения бизнеса и внедрение системных улучшений инвестиционного климата на территории Самарской области.

В рамках утвержденного губернатором Самарской области плана мероприятий по улучшению условий ведения бизнеса на территории Самарской области, на площадках многофункциональных центров организованы секторы пользовательского сопровождения (СПС) для подачи документов в электронном виде.

«Наличие такой услуги помогает гражданам и юридическим лицам изучить вопрос электронного взаимодействия для дальнейшего получения услуг Росреестра и Роскадастра, не выходя из дома. Кроме того, Росреестром было организовано консультирование посетителей МФЦ Самарской области государственными регистраторами прав, в том числе в дистанционном формате путем использования программно-технических средств видео-конференц-связи. Так консультации специалистов Росреестра сегодня можно получить в 19 офисах МФЦ», – отметил руководитель Управления Росреестра по Самарской области Александр Владимирович

Фото предоставлено пресс-службой Управлением Росреестра по Самарской области