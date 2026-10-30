В Волжском районе в суд направлено уголовное дело о незаконном распространении интимных фото в сети Интернет

Следственным отделом Отдела МВД России по Волжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении подозреваемой по статье "Незаконное распространение порнографических материалов с использованием информационно‑телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет".

В марте прошлого года в полицию обратилась жительница Санкт‑Петербурга с просьбой привлечь к ответственности девушку, разместившую её фотографии интимного характера в одном из Telegram‑каналов.

Сотрудники полиции установили личность и место проживания подозреваемой - 18‑летней безработной жительницы Волжского района, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, задержали ее и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленницы полицейские изъяли компьютерную технику, носители информации и мобильный телефон. На устройствах обнаружены фото‑ и видеоматериалы с изображением потерпевшей.

Изъятое, оперуполномоченные направили на комплексное искусствоведческое исследование, по результатам которого распространяемые материалы признаны порнографическими.

Задержанная признала вину и рассказала сотрудникам полиции, что потерпевшая оставила нелестные комментарии под одним из ее постов в соцсети.

Злоумышленница нашла в интернете ее фотографии интимного характера, и в отместку разместила их на своей странице.

В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлены в Волжский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.