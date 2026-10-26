В Похвистневском районе женщина отдала мошенникам 2,5 млн рублей

Мошенники усыпили бдительность жительницы Похвистневского района и выманили у нее почти 2,5 миллиона рублей.

По словам женщины, долгое время она мечтала купить автомобиль "из-за рубежа". В сети Интернет она нашла заманчивое объявление и связалась с "менеджером". Чтобы окончательно развеять сомнения, женщина проверила присланный ей договор в специальной программе – проверка прошла успешно, и это окончательно убедило её в легальности сделки. Доверившись собеседнику, она подписала документы и начала переводить деньги.

С 23 сентября по 4 октября женщина отправила злоумышленникам внушительную сумму – 2 428 800 рублей. Сначала перевела 45 000 рублей, затем отправила криптовалюту – более 1 700 000 рублей, а после ещё 610 000 рублей на счета разных людей. Автомобиль так и не привезли, а «продавец» пропал – перестал отвечать на звонки и сообщения.

В настоящее время возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции напоминают: в интернете бдительность – ваша главная защита. Не спешите переводить деньги, пока до конца не убедитесь в надёжности продавца. Слишком выгодные предложения нередко оказываются ловушкой. Если хоть что‑то вызывает сомнения – остановитесь и ещё раз всё проверьте: эта пауза может сберечь ваши сбережения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.