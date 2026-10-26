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В Ставропольском районе горит дом

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26 октября в 09:05 в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в поселке Нижнее Санчелеево на улице Красноармейской.

Сегодня в 09:05 в пожарно-спасательную часть № 149 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в поселке Нижнее Санчелеево на улице Красноармейской.
Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № № 149, 146 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из Федеральной противопожарной службы.
По прибытии было установлено, что горит дом на площади 100 квадратных метров.
Объявлен ранг пожара 1-БИС.
На борьбу с огнем поданы 3 ствола «Б».
В 09:32 была объявлена локализация пожара, в 10:15 зафиксирована ликвидация открытого горения. Тушение продолжается.
К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

 

Фото:   ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Теги: Пожар

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