В Ставропольском районе горит дом

Сегодня в 09:05 в пожарно-спасательную часть № 149 пожарно- спасательного отряда № 30 филиала государственного казенного учреждения Самарской области «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям» поступило сообщение о пожаре в поселке Нижнее Санчелеево на улице Красноармейской.

Незамедлительно к месту вызова были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № № 149, 146 пожарно-спасательного отряда № 30, а также коллеги из Федеральной противопожарной службы.

По прибытии было установлено, что горит дом на площади 100 квадратных метров.

Объявлен ранг пожара 1-БИС.

На борьбу с огнем поданы 3 ствола «Б».

В 09:32 была объявлена локализация пожара, в 10:15 зафиксирована ликвидация открытого горения. Тушение продолжается.

К счастью, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»