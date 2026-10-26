Школьники ушли на девятидневные каникулы с 26 октября

Российские школьники, которые учатся по четвертям, ушли на осенние каникулы 26 октября. Отдых продлится девять дней, пишут "Известия".

Минпросвещения рекомендовало в текущем учебном году установить осенние каникулы с 26 октября по 3 ноября. При составлении собственного календаря учебного года школы могут ориентироваться на график ведомства, учитывая региональные и этнокультурные особенности, а также запланированные мероприятия.

После окончания каникул учеников ждет еще один выходной — 4 ноября, в День народного единства.