На Ракитовском шоссе в Самаре запустили линию уличного освещения

В Самаре специалисты МБУ «Самарагорсвет» завершили масштабные работы по строительству новой линии освещения на участке Ракитовского шоссе от Московского шоссе до проспекта Карла Маркса. С 21 октября линия протяженностью более 2,1 км работает в постоянном режиме.



За полтора месяца специалисты МБУ «Самарагорсвет» смонтировали 70 металлических силовых опор и столько же двухрожковых кронштейнов, установили 140 современных энергосберегающих светильников и исполнительный пункт. На реализацию проекта было направлено 15,5 млн рублей.



Кроме того, работы на системе освещения продолжаются на другом участке Ракитовского шоссе — от проспекта Карла Маркса до путепровода «Ракитовский».



«Выполнили работы на 11 городских объектах. В их числе — проезд Мальцева, Ракитовское и Смышляевское шоссе, улицы Нагорная, Прожекторная, Ивана Булкина и Дзержинского, переулки Тургенева и Малярный, Молодогвардейский спуск, а также участок улицы Ново-Охтинской вдоль домов № 66-138а, – отметил директор МБУ «Самарагорсвет» Рустем Шабаев. – Еще на шести участках улично-дорожной сети работы уже начались. Помимо Ракитовского шоссе, это улица Мира на отрезке от дома № 45 до железнодорожного переезда, а также улицы Черемшанская и Промышленности. На Алма-Атинской приступим к строительству в ноябре».



Всего до конца 2026 года в Самаре планируется обновить освещение на 17 объектах. Специалисты МБУ «Самарагорсвет» смонтируют и передадут на техническое обслуживание около 4,8 км линий освещения. Проект предусматривает установку 374 опор и 672 светильников. Наибольший объем работ приходится на Ракитовское и Смышляевское шоссе.

Фото: пресс-служба администрации Самары