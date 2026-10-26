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В Самаре состоялись антитеррористические учения

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В Самаре под эгидой Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялись командно-штабные учения, направленные на проверку готовности сил и средств по пресечению актов террористической направленности на объектах железнодорожн

В Самаре под эгидой Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу состоялись командно-штабные учения, направленные на проверку готовности сил и средств по пресечению актов террористической направленности на объектах железнодорожного транспорта.

В мероприятии были задействованы подразделения Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте, ОМОН «Смерч» (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области, Управления МВД России по г. Самаре, Самарского областного центра медицины катастроф, Куйбышевской железной дороги.

В рамках тренировки организаторы проверили уровень межведомственного взаимодействия. Участники отработали порядок реагирования на террористические угрозы. По сценарию, преступники захватили в заложники пассажиров поезда. Бойцы ОМОН Росгвардии взяли железнодорожный вагон штурмом, задержав условных террористов и освободив людей, находившихся внутри.

В ходе командно-штабных учений все запланированные мероприятия были выполнены в полном объёме, результаты достигнуты. Участники мероприятий показали свою профессиональную подготовку и слаженное взаимодействие по реагированию на возникающие угрозы.

 

Совместное фото Самарской транспортной полиции и Управления Росгвардии по Самарской области

 

 

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