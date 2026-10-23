В Самаре обновили 60 контейнерных площадок, ещё 24 планируют обустроить до конца года. На работы в 2026 году выделено 58,5 млн рублей из регионального и городского бюджетов. На 20 площадках конструкции установили с нуля.

«Обновлённые площадки соответствуют всем нормам, и важно, чтобы и управляющие организации, и жители содержали их в чистоте», — отметил заместитель главы города Евгений Владимирский.

Для вывоза веток и листвы управляющие организации заключили более 100 договоров с региональным оператором. Ветки и растительные отходы необходимо вывозить отдельно от бытового мусора.

В Самаре насчитывается более 5 000 контейнерных площадок, из них 1 630 — муниципальные. За несанкционированный сброс отходов к началу октября составили 197 протоколов на общую сумму 2,4 млн рублей.