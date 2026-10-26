Ученые: на Земле ожидаются новые геомагнитные возмущения 29–30 октября

Геомагнитные возмущения ожидаются астрономами 29 и 30 октября; их причиной станет корональная дыра на Солнце. Об этом 26 октября сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, пишут "Известия".

«Скорость солнечного ветра, по расчетам, вырастет максимум до 600 км/с (примерно на 50% к норме), чего обычно недостаточно для перехода в красную зону», — сказано в сообщении в Telegram-канале лаборатории.

По прогнозам специалистов, Земля начнет входить в зону действия корональной дыры примерно 28 октября, однако вероятность магнитных бурь пока оценивается как невысокая. Сама дыра расположена в районе солнечного экватора, слева от центра видимого диска. Идущие из этой области потоки солнечного ветра способны вызывать возмущения магнитного поля Земли. При этом 26 октября геомагнитная обстановка остается спокойной, а вспышечная активность Солнца немного повышена.

В ближайшие дни магнитосфера Земли, по данным лаборатории, также должна оставаться спокойной. На обращенной к Земле стороне Солнца сейчас почти нет крупных активных областей и пятен, которые могли бы стать источниками сильных вспышек.