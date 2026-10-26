В России стартовала акция «Монетная неделя»

С 26 октября по 7 ноября можно без комиссии обменять накопившиеся монеты на банкноты в банках и магазинах — участниках акции. А в отделениях банков мелочь можно зачислить на свой счёт.

К обмену принимают монеты, выпущенные с 1997 года.

Перед посещением пункта обмена лучше рассортировать монеты по номиналу. Также стоит уточнить, принимают ли там монеты достоинством менее одного рубля.

Во время весенней «Монетной недели» россияне вернули в оборот более 55 млн монет на сумму почти 252 млн рублей.

Найти ближайший пункт обмена и узнать условия участия можно на сайте монетнаянеделя.р

Фото: magnific.com