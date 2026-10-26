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ОЭЗ «Тольятти» вошла в первую пятерку IV Рейтинга устойчивого развития особых экономических зон России

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Особая экономическая зона «Тольятти» вошла в первую пятерку ОЭЗ в IV Рейтинге устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.

Особая экономическая зона «Тольятти» вошла в первую пятерку ОЭЗ в IV Рейтинге устойчивого развития (ESG) особых экономических зон. Результаты озвучили на Международном форуме ОЭЗ-2026 в Москве. Показатели работы площадок ежегодно анализирует Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России при поддержке Минэкономразвития России.

В 2026 году эксперты обновили методологию исследования. Оценка проводилась по 86 показателям, объединённым в четыре равнозначных направления: экологию, социальную сферу, управление и практики устойчивого развития резидентов. На каждое приходится по 25% итогового результата.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев уделяет особое внимание наращиванию инвестиционной привлекательности региона и поддержке инвесторов. Системная работа по созданию комфортных условий для бизнеса, развитию инфраструктуры ОЭЗ и сопровождению проектов обеспечивает положительную динамику показателей.

Высокая позиция ОЭЗ «Тольятти» отражает устойчивую положительную динамику ключевых показателей резидентов. По данным министерства экономического развития и инвестиций Самарской области на 1 июля 2026 года, в реестре резидентов — 45 компаний с суммой заявленных инвестиций более 123 млрд рублей и планом создания около 9,7 тыс. новых рабочих мест.

Инвесторы уже вложили 72,8 млрд рублей в свои проекты и создали 6 296 рабочих мест. Совокупная выручка резидентов составляет 196,4 млрд рублей. В бюджеты всех уровней уплачено около 20,8 млрд рублей налогов, таможенных и иных платежей.

«Четвертое место ОЭЗ «Тольятти» в Рейтинге устойчивого развития — это высокая оценка системной работы региона с инвесторами и подтверждение устойчивой динамики ключевых показателей. Мы видим рост объемов вложений, числа созданных рабочих мест и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней. Социальная направленность остается важной составляющей инвестиционной политики Самарской области: резиденты не только реализуют производственные проекты, но и участвуют в развитии кадрового потенциала и социальной инфраструктуры. Продолжим развивать ОЭЗ «Тольятти», привлекать новых резидентов, расширять меры поддержки и улучшать условия для реализации инвестиционных проектов», — отметил заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Ключевым фактором, влияющим на результаты ESG-рейтинга, является персональный прогресс и развитие управляющей компании особой экономической зоны.

В июне 2026 года в рейтинге аналитического центра «Эксперт» управляющая компания ОЭЗ «Тольятти» заняла 5 место в рейтинге по вкладу в экономику страны и 2 место по вкладу в экономику региона присутствия. По показателям работы управляющая компания вошла в ТОП-15 экономически эффективных управляющих компаний. Сама ОЭЗ «Тольятти» вошла в пятерку самых клиентоориентированных инвестиционных площадок страны. По итогам 2025 года ОЭЗ заняла 4 место в рейтинге аналитического центра «Эксперт».

Также на Международном форуме ОЭЗ-2026 были озвучены результаты Рейтинга инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, в котором ОЭЗ «Тольятти» снова заняла 6 место, укрепив позиции прошлого года.  

Сопровождением инвесторов в Самарской области занимается Агентство по привлечению инвестиций. Здесь инициаторам проектов в режиме «одного окна» готовы оказать необходимое содействие в выборе площадки, определении актуальных мер поддержки и быстрого запуска проекта на территории региона. Обращаться по тел. 8 (800) 505-90-36.

Работа по повышению инвестиционной привлекательности ОЭЗ и поддержке резидентов ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», который нацелен на создание комфортных условий для бизнеса и рост инвестиций в регионах.

 

Фото:    министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Тольятти

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