Генераторы азота компании «Тесвел» подтвердили статус «Сделано в России»

Оборудование успешно прошло все процедуры проверки. Сертификация «Российского экспортного центра» подтверждает, что генераторы соответствуют установленным критериям локализации производства, а также высоким стандартам качества и экологичности.

Оборудование применяется на предприятиях металлообрабатывающей, агропромышленной, пищевой и химической отраслей.

В компании «Тесвел» отмечают, что получение федерального сертификата открывает дополнительные возможности для продвижения оборудования на внутреннем и внешнем рынках, а также укрепляет доверие со стороны промышленных потребителей.

На площадке индустриального парка "Преображенка" компания "Тесвел создает Центр развития промышленной робототехники.

Поддержка производителей несырьевой продукции и развитие экспортного потенциала региона ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: минпромторг Самарской области