Генераторы азота компании «Тесвел» подтвердили статус «Сделано в России»

Оборудование успешно прошло все процедуры проверки. Сертификация «Российского экспортного центра» подтверждает, что генераторы соответствуют установленным критериям локализации производства, а также высоким стандартам качества и экологичности.
Оборудование применяется на предприятиях металлообрабатывающей, агропромышленной, пищевой и химической отраслей.
В компании «Тесвел» отмечают, что получение федерального сертификата открывает дополнительные возможности для продвижения оборудования на внутреннем и внешнем рынках, а также укрепляет доверие со стороны промышленных потребителей.
На площадке индустриального парка "Преображенка" компания "Тесвел создает Центр развития промышленной робототехники.
Поддержка производителей несырьевой продукции и развитие экспортного потенциала региона ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».