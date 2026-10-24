В Тольятти при массовой атаке дронов повреждены промышленные объекты

В результате масштабной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Самарскую область в Тольятти были повреждены промышленные объекты. Об этом 24 октября сообщил мэр города Илья Сухих.

«Сегодня наш город вновь подвергся массированной атаке БПЛА со стороны преступного киевского режима. <...> Зафиксированы повреждения промышленных объектов. На местах работают службы оперативного реагирования», — говорится в его сообщении в «Максе».

Глава города добавил, что пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет. Следом он обратился со словами благодарности к расчетам противовоздушной обороны и мобильных огневых групп за их слаженные действия по противостоянию украинским БПЛА.

Сухих напомнил согражданам о действующем в их субъекте запрете на распространение сведений о последствиях атак и опасности приближения к дронам. Он призвал тех, кто заметит их, позвонить по телефону 112, предварительно отойдя на безопасное расстояние, пишут