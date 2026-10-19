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22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»
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22 октября в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»

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22 октября (четверг) в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза»

22 октября (четверг) в 19.00 в Музее Рязанова пройдет вторая встреча открытого семинара «Читать «Кино» Делеза» (16+). Тема – «Видимо невидимо: тайна кино-кадра глазами Делеза» (16+). Куратор проекта и ведущий встреч – исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Что такое кадр в фильме? Может ли он быть уподоблен живописному полотну? Или он ближе к театральной сцене? Кадр следует смотреть или читать? Эти наивные вопросы, как показал Жиль Делез во второй главе книги «Кино» (16+), порой влекут за собой неочевидные ответы. Игра видимого и невидимого в кадре, его глубина, двойственность и ограничения – все это располагает к тому, чтобы отнестись к вопросу «кадр в кино» со всей философской ответственностью.
На второй встрече открытого семинара участники обсудят первый параграф из второй главы книги – «Кадр и план, кадрирование и раскадровка». Также будет рассмотрен последний параграф из первой главы, которая разбиралась на встрече в сентябре. Кроме обсуждения текста Делеза мероприятие будет сопровождаться показами эпизодов из фильмов, которые упоминаются в книге – это проиллюстрирует материал и прояснит мысли французского философа.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/d250Bb

Теги: Мероприятия

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