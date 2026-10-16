Завершилось формирование седьмого состава Общественной палаты Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Члены палаты, ранее утвержденные мной и Самарской областной думой, избрали ещё 15 представителей. В состав вошли 45 активных, неравнодушных и авторитетных жителей нашего региона. Это профессионалы из разных сфер: образования и медицины, культуры и спорта, добровольчества и юридической практики, медиа и социальной поддержки. Среди них — заслуженные работники и признанные эксперты, руководители общественных организаций и учреждений.

Общественная палата — это связующее звено между властью и обществом. Здесь рождаются инициативы, которые помогают делать жизнь в Самарской области лучше, а решения органов власти — более взвешенными и открытыми. Уверен, что новый состав продолжит эту значимую работу, усилив общественный контроль и развивая диалог по самым острым и важным темам.

Поздравляю вновь избранных членов Общественной палаты с ответственным назначением. Рассчитываю на продуктивное сотрудничество и на то, что вместе мы сможем реализовать ещё больше полезных для Самарской области проектов", - написал глава регионатв МАКС.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области