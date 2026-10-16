В Самаре закроют выезд с 5-й просеки на Ново-Садовую

Самарским тепловикам нужно провести строительные работы в Промышленном районе. Из-за этого придётся потерпеть неудобства автомобилистам.

«Закрываем для движения проезд по 5-й просеке. С 19 октября по 5 ноября будет закрыт участок возле дома № 10 на улице Солнечной», — рассказали в «Т Плюс».

Движение ограничат возле пересечения 5-й просеки с улицами Солнечной и XXII Партсъезда. Это единственный путь с 5-й просеки на улицу Ново-Садовую, пишет 63.ру.

Как пояснили в «Т Плюс», ограничения движения необходимы для строительства нового железобетонного канала и неподвижных опор, а также замены 60 метров теплосети. Эти работы должны повысить надёжность теплоснабжения домов в районе.

При этом отключать горячую воду и отопление не понадобится, поскольку летом в районе отремонтировали основную теплотрассу. Поэтому к замене трубы приступают сейчас, когда уже возобновили работу основной теплотрассы.

А до 20 октября будет частично перекрыта улица Молодогвардейская.