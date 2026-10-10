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В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе

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В Самаре из-за ремонта трамвайных путей транспорт пойдет иначе

С 22:00 9 октября до 20:00 14 октября на перекрестке улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной будут ремонтировать трамвайные пути, сообщает мэрия города. На время работ ограничат движение транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, и изменят схемы движения общественного транспорта, пишет Волга-Ньюс.

Изменения затронут трамваи № 7, 11 и 12, троллейбусы № 13, 17, 19 и 20, а также автобусы № 23, 37, 38, 47, 56, 70 и 213.

Ремонт перекрестка станет заключительным этапом обновления переездов с трамвайными путями в Самаре в 2026 году.

Теги: В центре внимания Городской транспорт

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