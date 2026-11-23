В Самаре: изменится режим работы светофора на пересечении Ново-Садовой / Шмидта



С 24 ноября при движении в прямом встречном направлении не будет гореть разрешающий сигнал дополнительной секции для поворота налево.



Инженерные мероприятия разработаны совместно с Госавтоинспекцией и вводятся для повышения безопасности дорожного движения на участке.



Просим водителей быть внимательными и учитывать новые правила при планировании маршрута, сообщает пресс-служба минтранса Самарской области.

Фото: пресс-служба минтранса Самарской области