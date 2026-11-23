На 82-м году жизни скончалась врач-уролог Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина Зинаида Борисовна Данилова, сообщает пресс-служба минздрава СО.



Более полувека Зинаида Борисовна посвятила медицине, большую часть своей профессиональной жизни — помощи детям. Более 28 лет она работала в Самарской областной клинической больнице имени В.Д. Середавина.



С 1981 по 2008 год возглавляла урологическое отделение педиатрического корпуса. Она стояла у истоков этого направления, создала собственную профессиональную школу и вывела её достижения на федеральный уровень.



За плечами Зинаиды Борисовны — десятилетия сложнейшей работы, сотни операций и тысячи маленьких пациентов, которым она помогла.

Зинаиды Борисовна вырастила целое поколение высококлассных специалистов.



С 2008 по 2019 год она продолжала работать в консультативной поликлинике педиатрического корпуса, оставаясь верной своему призванию до последних лет профессиональной деятельности.



Прощание с Зинаидой Борисовной состоится 25 ноября по адресу: г. Самара, ул. Борская, 108, корп. 1, зал № 2.

Время прощания: с 10:45 до 11:30.

Фото: минздрав СО