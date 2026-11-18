Антибиотики спасли миллионы жизней, но их бесконтрольное использование создало глобальную проблему. О том, чем опасна резистентность и как не навредить себе, рассказывает главный внештатный специалист по эпидемиологии министерства здравоохранения Самарской области, заведующий эпидемиологическим отделом Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Сергей Митрофанов.



"Главный миф: «Я привык к антибиотику»

На самом деле к препарату «привыкает» не человек, а бактерия. Резистентность — это способность микроорганизма мутировать и переставать реагировать на лекарство. В результате препарат, который раньше гарантированно помогал, просто перестает работать.



Почему бактерии становятся «супербактериями»?

При приеме антибиотика чувствительные бактерии погибают, а устойчивые получают преимущество и начинают размножаться. Необоснованное использование лекарств ускоряет этот отбор.

Главные ошибки:

Лечение вирусных инфекций (ОРВИ, грипп), на которые антибиотики не действуют вовсе, лишь создают «селективное давление» на бактерии.

Самоназначение препаратов «по совету знакомых» или из интернета.

Прерывание курса, как только стало легче.

Нарушение дозировки и времени приема.



Чем это грозит?

Если антибиотики перестанут работать, есть риск столкнуться с ситуациями, когда царапина или простая пневмония могут стать смертельно опасными. Под угрозой окажутся сложные хирургические операции и химиотерапия, где профилактика инфекций критически важна.



Как врачи понимают, какой антибиотик сработает?

Для этого проводится микробиологическое исследование и определяется чувствительность возбудителя (антибиотикограмма). Врачи опираются на данные регионального и федерального мониторинга резистентности, чтобы назначить максимально обоснованное и эффективное лечение именно в вашем случае.



5 правил безопасности

Только по назначению врача. Специалист подбирает препарат, исходя из возбудителя и клинических рекомендаций.

Соблюдайте график. Принимайте лекарство строго в одно и то же время для поддержания нужной концентрации в крови.

Доводите курс до конца. Даже если симптомы исчезли, пропейте весь курс. Иначе вы «тренируете» выжившие бактерии.

Не делитесь таблетками. То, что помогло родственнику, может быть бесполезно или опасно для вас.

Не требуйте «назначить что-нибудь посильнее». Врач выбирает препарат по показаниям".

Фльл: минздрав СО