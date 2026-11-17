Врач-инфекционист инфекционного отделения Самарской городской больницы №6 Евгения Леонтьевская:



«Антибиотики — это серьезные лекарственные препараты, которые требуют обоснованного назначения.

Как правильно поступить, если вы заболели?

Не назначайте себе антибиотики по советам соседей, родственников или участников интернет-форумов.

Не используйте препараты, оставшиеся после предыдущего заболевания. Даже если симптомы кажутся знакомыми, причина болезни может быть другой.

Обратитесь к врачу. Специалист оценит состояние, определит необходимость обследования и решит, требуется ли антибактериальная терапия.

Если антибиотик назначен, строго соблюдайте дозировку, интервалы и продолжительность приема. Не меняйте схему самостоятельно, даже если почувствовали улучшение.

При появлении побочных эффектов сообщите лечащему врачу. Не пытайтесь самостоятельно заменить препарат другим.



Почему схема лечения по совету знакомых может быть опасна?

Одинаковые симптомы не означают одинаковое заболевание.

Температура, кашель, боль в горле и слабость могут сопровождать множество заболеваний. Причиной одних становятся вирусы, других — бактерии. При этом антибиотики действуют только на определенные бактериальные инфекции и совершенно бесполезны против вирусов.

Антибиотик подбирается индивидуально.

При назначении препарата врач учитывает предполагаемого возбудителя инфекции, тяжесть заболевания, возраст пациента, сопутствующие болезни, аллергические реакции и возможное взаимодействие с другими лекарствами.

Препарат, который помог соседу при похожих симптомах, может оказаться неэффективным или противопоказанным другому человеку.

Неправильное лечение может привести к осложнениям.

Самостоятельный выбор антибиотика, неверная дозировка или неподходящая продолжительность приема могут привести к неэффективности терапии.

Антибиотики имеют побочные эффекты.

Бесконтрольный прием способствует устойчивости бактерий.

При неправильном и чрезмерном использовании антибиотиков выживают и распространяются бактерии, устойчивые к их действию. Такое явление называется антибиотикорезистентностью.

Важно понимать: устойчивость развивается не у человека, а у бактерий. В результате некоторые инфекции становится значительно сложнее лечить, а врачам приходится использовать другие, иногда более сложные схемы терапии".