Продажи средств от аллергии в Самарской области выросли на 24,32%

Согласно статистике по Самарской области из октябрьского «Индекса Ютеки», в октябре аптечные продажи в Самарской области выросли на 7,69% по сравнению с сентябрём. Средний чек также увеличился — на 0,89%.

Наибольшую долю аптечных продаж занимает категория «Похудение» — 13,60%. При этом продажи в ней снизились на 0,95%, а средняя цена покупки — на 1,87%.

Особенно выделяется динамика категории «Аллергия»: в Самарской области продажи препаратов этой группы выросли на 24,32%. При этом в некоторых других регионах из индекса наблюдалась обратная тенденция: например, в Ростовской области продажи снизились на 55,12%, а в Пермском крае — на 8,15%.

Также заметно увеличились продажи БАД для женского здоровья (+16,57%), средств для опорно-двигательного аппарата (+14,90%), БАД для пищеварения (+14,88%) и препаратов для лечения бронхиальной астмы (+14,33%).

Среди категорий со снижением продаж — противовирусные препараты (−12,29%), средства для поддержания иммунитета (−9,29%), препараты для лечения онкологических заболеваний (−6,72%), а также средства от простуды и гриппа (−1,86%).

Также в октябре наблюдались перебои с доступностью ряда препаратов в аптеках. Среди них — Атаракс, Актрапид НМ, Фенофибрат Канон и Мальтофер в форме капель, а также ряд других лекарств. Подробные причины перебоев с поставками каждого из препаратов приведены в статье.

Это данные на основе продаж из 62 000+ аптек, подключённых к «Ютеке».