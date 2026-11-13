В Тольятти мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого и кражу его телефона

Прокуратура Центрального района г. Тольятти поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).

Государственное обвинение доказало, что в августе 2025 года мужчина совместно со знакомым распивали в квартире алкоголь, где между ними произошла ссора, поводом для которой послужили отношение подсудимого к возлюбленной. В ходе конфликта хозяин квартиры нанес гостю пять ударов ножом в область расположения жизненно важных органов. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После совершения убийства мужчина похитил телефон погибшего и скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 30 тыс. рублей в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.