В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий

18 ноября 1927 года родился Эльдар Александрович Рязанов. В день рождения знаменитого советского и российского режиссера, 18 ноября (среда), Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.

В 14.00 в музее пройдет лекция-обсуждение «Наш Рязанов» (12+). Мероприятие проведут историк, ученый секретарь музея Ирина Янцен и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Эльдар Рязанов – необъятная личность. В его ипостасях легко запутаться: режиссер, телеведущий, поэт, педагог… и это далеко не все. При этом Эльдар Александрович никогда не терял связь со зрителем.

– Мы считаем, что у каждого из нас есть свой Рязанов, – говорят сотрудники музея. – Для одних важна комедийная составляющая его картин, для других – драматическая, для третьих – музыкальная и так далее. Мы хотим поделиться своими личными открытиями в изучении биографии и творчества Эльдара Александровича.

Какие проблемы в фильмах мастера актуальны сегодня? Как относились к его творчеству за рубежом? Эти и многие другие вопросы станут предметом общего обсуждения сотрудников музея и посетителей.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3k5V0

В 16.00 в музее начнется мастер-класс «Больше, чем бумага: создаем авторский коллаж» (12+). Его проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.

Коллаж – уникальный прием в изобразительном искусстве, который позволяет на одной основе соединить совершенно разные по цвету, настроению и фактуре материалы. Кинематографисты и художники не случайно называли эту технику «прессованным фильмом». Коллажи активно создавал известный кинодокументалист Василий Катанян – близкий друг Эльдара Рязанова.

На занятии дети смогут почувствовать себя настоящими художниками и реализовать самые смелые творческие идеи. Они создадут авторские коллажи из афиш фильмов Эльдара Рязанова и фотографий предметов, которые хранит музей.

Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3k5XT