В день рождения знаменитого режиссера 18 ноября Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий

18 ноября 1927 года родился Эльдар Александрович Рязанов. В день рождения знаменитого советского и российского режиссера, 18 ноября (среда), Музей Рязанова организует серию бесплатных мероприятий.
В 14.00 в музее пройдет лекция-обсуждение «Наш Рязанов» (12+). Мероприятие проведут историк, ученый секретарь музея Ирина Янцен и кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.
Эльдар Рязанов – необъятная личность. В его ипостасях легко запутаться: режиссер, телеведущий, поэт, педагог… и это далеко не все. При этом Эльдар Александрович никогда не терял связь со зрителем.
– Мы считаем, что у каждого из нас есть свой Рязанов, – говорят сотрудники музея. – Для одних важна комедийная составляющая его картин, для других – драматическая, для третьих – музыкальная и так далее. Мы хотим поделиться своими личными открытиями в изучении биографии и творчества Эльдара Александровича.
Какие проблемы в фильмах мастера актуальны сегодня? Как относились к его творчеству за рубежом? Эти и многие другие вопросы станут предметом общего обсуждения сотрудников музея и посетителей.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3k5V0
В 16.00 в музее начнется мастер-класс «Больше, чем бумага: создаем авторский коллаж» (12+). Его проведет историк, главный хранитель музея Татьяна Пульная.
Коллаж – уникальный прием в изобразительном искусстве, который позволяет на одной основе соединить совершенно разные по цвету, настроению и фактуре материалы. Кинематографисты и художники не случайно называли эту технику «прессованным фильмом». Коллажи активно создавал известный кинодокументалист Василий Катанян – близкий друг Эльдара Рязанова.
На занятии дети смогут почувствовать себя настоящими художниками и реализовать самые смелые творческие идеи. Они создадут авторские коллажи из афиш фильмов Эльдара Рязанова и фотографий предметов, которые хранит музей.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3k5XT
В 19.00 в кинотеатре «Художественный» (ул. Куйбышева, 105) состоится публичная презентация концепции развития Музея Рязанова и показ фильма «Гараж» (12+). Мероприятие организовано в рамках проекта «Музей Рязанова 2.0».
С лета 2026 года Музей Рязанова реализует проект по формированию концепции развития будущего музейного пространства, которое займет все три этажа здания, будет отвечать современным музейным стандартам и запросам аудитории. Для этого в июне сотрудники провели общественную встречу с участием Ирины Свиридовой (исполняющая обязанности директора Самарского историко-краеведческого музея имени Петра Алабина), Анны Власовой (директор Туристского информационного центра Самарской области), Марии Корсун (старший преподаватель кафедры социологии и культурологии Самарского университета) и Вячеслава Вербового (старший научный сотрудник Музея Рязанова). Затем в июле и октябре прошли установочные и проектировочные стратегические сессии. В них приняли участие федеральные эксперты в области музейного проектирования (основатель Школы прикладной музеологии Иван Гринько и культурный антрополог Анна Шевцова) и ведущие киноведы страны (историк кино и анимации Станислав Дединский и программный директор кинофестивалей «Окно в Европу» и «Горький fest» Андрей Апостолов).
– Наш музей должен развиваться. Коллективу интересно не только поддерживать текущую деятельность, но и двигаться дальше, искать новые форматы, меняться, – говорит директор музея Анастасия Чекмасова. – Работа над концепцией стала для нас очень важным этапом. Проведенные стратегические сессии и встречи помогли по-новому оценить возможности музея, обозначить проблемы, найти точки роста и понять, в каком направлении мы хотим двигаться. Особенно ценно было услышать мнения экспертов и представителей музейного сообщества. Конечно, концепция – это не конечный результат, а начало большой работы.
По итогам встреч и внутренней работы сотрудники сформулировали миссию и ценности музея, определили его цели, задачи, направления и приоритеты развития. В день рождения режиссера команда проекта презентует концепцию развития Музея Рязанова и расскажет гостям о планах институции на ближайшие 7 лет, уделив отдельное внимание 2027 году и празднованию 100-летия со дня рождения Эльдара Рязанова.
– Для нас 100-летие Рязанова – серьезный повод осмыслить наследие любимого режиссера. Особенно хочется обратить внимание на те стороны его творчества, которые обычно остаются в тени кинокомедий: работа на телевидении, писательство, преподавание, – поясняет старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой. – Мы хотим показать, что творчество Эльдара Александровича способно помочь современному человеку найти себя в стремительно меняющемся мире.
Завершится вечер показом известной сатирической трагикомедии Эльдара Рязанова «Гараж» (1979, 12+).
Проект «Музей Рязанова 2.0» реализуется Музеем Эльдара Рязанова при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.
Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке: https://vk.cc/d3k60X