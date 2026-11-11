В Самарской области полицейскими в ходе рейда пресечено 15 фактов нарушений миграционного законодательства

Сотрудниками управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области продолжается реализация комплекса контрольно-надзорных мероприятий, направленных на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства.

Так, во время рейдовых мероприятий на территории строительного объекта и в производственных цехах в г. Самара полицейскими пресечена незаконная трудовая деятельность 11 иностранных граждан, работавших без трудового договора.

Кроме того, выявлены 4 иностранных гражданина, находившиеся на территории Российской Федерации незаконно, осуществлявшие трудовую деятельность без необходимых документов. Указанные лица привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ и ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ, в отношении них принято решение о выдворении за пределы Российской Федерации.

По результатам рассмотрения собран материал проверки по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции».

Работа правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства продолжается.