В Самаре мужчина вместо театра отдал мошенникам более 50 000 рублей

В одной из социальных сетей 24-летнего местного жителя привлекло объявление о продаже билетов в театр. Мужчина откликнулся на него, после чего через мессенджер с ним связался неизвестный и убедил, что для совершения покупки нужно отправить деньги на указанный счёт. Доверившись, потерпевший перевел злоумышленнику через приложение банка более 50 000 рублей. Когда «продавец» перестал выходить на связь, а оплаченные билеты так и не были отправлены, мужчина понял, что стал жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области предупреждает: не переводите денежные средства незнакомцам в мессенджерах, не переходите по сомнительным ссылкам и не вводите данные карт.